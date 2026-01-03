De Niza a la Costa del Sol: el comando nómada del robo que crea un peligroso precedente

Para un grupo de ladrones profesionales montar un comando itinerante de robos es una aventura. Pero eso hicieron cuatro tipos que desde Niza montaron una campaña de robos por toda España. Su destino final fue Benalmádena, ahí acabó momentáneamente su historia en libertad.

Viajaban por todo el país, con algunos de ellos manejando más de 20 identidades falsas, lo que evidencia que tenían mil caras y que sabían muy bien lo que hacían.

La Policía Nacional ha esclarecido alrededor de 25 robos con estos cuatro personajes como protagonistas. Algunos bastante interesantes judicialmente porque prueban una realidad en la que hasta ahora España estaba algo ajena pero que en Italia o Francia es relativamente normal: los atracos a furgones blindados.

Este grupo itinerante robó 60.000 euros a un furgón blindado en Ibiza tras realizar un seguimiento exhaustivo de su ruta. Pero este método no lo realizaron como en Italia las bandas de criminales sardos y pulleses. Allí en el país transalpino hay varias bandas especializadas exclusivamente en atracos de película a furgones blindados, algo que pueden exportar a países como el nuestro porque tienen base logística para hacerlo.

En Italia necesitan varios coches robados para cortar carreteras, armas de guerra y un estudio completo de las rutinas de los furgones blindados. Con esto consiguen detener al vehículo en medio de una autovía, y con la utilización de explosivos y fusiles de asalto, consiguen hacerse con el control del furgón para poder abrir la caja fuerte donde se presupone que transportan cientos de miles de euros.

Estos atracos son al estilo de la película Heat, muy violentos y sin miramientos. Se realizan cada dos o tres meses, y la operatividad de estas bandas es cada vez más extensa. En Cerdeña las empresas de transportes de dinero están comenzando a mejorar las condiciones de seguridad porque estos atracos están suponiéndoles una pérdida de credibilidad aparte de dinero porque están teniendo problemas con los seguros. En Puglia está sucediendo algo similar.

Este fenómeno trasladado a España supondría un cambio total en el crimen organizado. En Francia están activas varias bandas parecidas a las italianas que a día de hoy son las mejores en esto. Por lo que no es descartable que en los próximos tiempos haya comandos nómadas que puedan cometer hechos similares, ya que la preparación de seguridad de transporte de efectivo en España no está ni de lejos pensada para repeler ataques tan violentos. Igual que se han importado los atentados contra cajeros automáticos para retirar efectivo, este método de atracos a furgones blindados se puede repetir.

Dinero y material incautado a este grupo de delincuentes franceses.

El grupo de Niza se dirigía a zonas españolas turísticas y su objetivo eran dinero efectivo y joyas, algo que fácilmente se coloca en el mercado negro. Sus movimientos son parecidos a los relojeros, los especialistas en relojes de alta gama.

En estos meses hasta principios de marzo esos grupos de criminales están en barbecho, esperando a la temporada alta de turismo para elegir objetivos en Ibiza, Madrid, Barcelona y Marbella en España aunque rotan por todo el mundo.

Son otros nómadas y estos sí que tienen temporadas en la Costa del Sol. En Marbella se venden relojes de alta gama que son robados en Indonesia o Tailandia, cosas de la globalización. Igual que allí se venden relojes que son robados aquí.