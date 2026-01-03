Los embalses de Málaga arrancan el 2026 con 145 hectómetros más de agua que el año pasado: están al 52%

Las reservas de los pantanos de la provincia de Málaga aumentaron a lo largo del 2025 gracias a las precipitaciones que permitieron dejar atrás la sequía. Todo ello ha permitido que los embalses arranquen el 2026 con 145 hectómetros más que el año pasado.

En concreto, los siete pantanos suman 315,2 hectómetros, lo que hace que se encuentren al 52,2% de su capacidad, frente a los 170 hectómetros de hace un año. Además, las reservas también han aumentado en la última semana, ya que

Cabe señalar que las reservas hídricas están subiendo ligeramente estos últimos días gracias a las precipitaciones registradas en la última semana de 2025. En conjunto, los embalses malagueños se situaron al 49,83% de su capacidad, con 300,57 hectómetros el pasado 28 de diciembre, lo que supuso un incremento respecto a la semana anterior, cuando el volumen era de 283,88 hectómetros cúbicos.

De todos los embalses, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, el que más agua alberga en estos momentos es el de Guadalteba al 55% de su capacidad con 84 hectómetros.

El siguiente en el ranking es el de la Viñuela que tiene 74 hectómetros y está al 45%. El del Guadalhorce es el tercero con más agua de la provincia con 50,4 hectómetros al 40,1%.

En la Concepción, que está al 79,8% de su capacidad, hay 45,9 hectómetros y en el Conde de Guadalhorce 36,7, situándose al 55,2%.

Por último, los dos embalses con menos agua son el Casasola (51,9%) y el Limonero (83%), ya que ambos contienen 11 hectómetros.

Los embalses de Málaga hace un año

De esos 170 hectómetros que los siete pantanos tenían el año pasado, 38,2 estaban en la Concepción; 35,8 en la Viñuela; 30,7 en Guadalteba; 28,1 en Conde de Guadalhorce; 17,5 en el Guadalhorce; 13,4 en Casasola y 6,8 en Limonero.