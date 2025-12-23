El quinto premio que nació con el 'héroe' Álvaro: la suerte viaja de Málaga a Mallorca para visibilizar una enfermedad rara

Decía el anuncio de la Lotería de Navidad de este año que tras un décimo siempre hay una historia. En el caso del spot, el nacimiento de un nieto, pero en el caso de Elvira Roselló, el de su hijo, Álvaro, que padece una enfermedad rara llamada laminopatía congénita. Hace once años eligieron el número 25.412 porque lleva su fecha de nacimiento con el fin de venderlo a 23 euros y recaudar fondos para la investigación, y este año han sido agraciados con el quinto premio.

La familia es originaria de Inca, en Mallorca, pero buscando por Internet descubrieron que la administración número 14 de Málaga, El tren de la suerte, en el C.C. Vialia, vendía el número con su fecha de nacimiento. "Está siendo una locura, teníamos 300 décimos y le ha tocado a gente de nuestro alrededor, profesores del colegio de Álvaro, familia de mi marido, que son de Vélez-Málaga y se encargan de comprarlos cada año...", dice Elvira al otro lado del teléfono con una sonrisa.

Además, en Alhaurín el Grande se han repartido 70 de esos 300 décimos ya que un familiar del niño vive allí, lo que equivale a más de 250.000 euros en este pueblo de Málaga gracias a este tan repartido quinto premio que tiene detrás una causa preciosa y solidaria.

Más allá de los 6.000 euros por décimo, si Elvira agradece algo a la vida es la visibilidad que se le da con un premio así a su enfermedad, ya que el objetivo concreto de venderla era recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara. No consiguieron los décimos pensando solo en ganar, sino en ayudar, y este año han recibido ambas cosas a la vez.

Desde hace once años esos tres euros viajan hasta la Fundación Andrés Marcio, con la que están más que agradecidos. La Fundación se centra principalmente en las laminopatías que presentan distrofia muscular y cardiomiopatía: Distrofia Muscular Congénita por LMNA (L-CMD), Distrofia Muscular de Emery-Dreyfuss autosómica dominante (EDMD), Distrofia Muscular de Cintura tipo 1B (LGMD1B), y Cardiomiopatía Dilatada tipo 1A (DCM1A), aunque prevé implicarse en el resto de laminopatías más pronto que tarde, según apuntan en su web.

Como decíamos, en total, se adquirieron alrededor de 5.800 euros en lotería, unas 29 series, con un donativo solidario de tres euros por décimo destinado a la fundación que impulsa la investigación médica. El premio obtenido supera los 1,7 millones de euros. "Parte del premio y lo recaudado viene fenomenal para la investigación, pero también ayuda a familias como la nuestra a llevar un poco mejor las adaptaciones en casa, en coches... Es algo muy costoso", declara la madre de Álvaro.

La administración donde se consignó el número se encuentra en el Centro Comercial Vialia de Málaga, un enclave de paso constante. Su responsable, José Manuel Cuberos, no oculta su satisfacción por el destino del premio. “Me alegro mucho por ellos”, afirma, subrayando el valor añadido de que uno de los quintos haya recaído en una iniciativa solidaria.

Además, ante EL ESPAÑOL de Málaga ha confesado que le hace mucha más ilusión un quinto que ayude a mucha gente que vender un décimo del Gordo, aunque tenga "mucha más prensa".

En total, esta administración ha vendido 137 series del número premiado, lo que supone más de 8,2 millones de euros repartidos, en su mayoría por ventanilla y hasta el mismo domingo del sorteo. Un flujo constante de compradores en un espacio donde conviven comercios y la estación de trenes de alta velocidad, lo que hace muy probable que entre los premiados haya también viajeros y turistas de paso por Málaga. "Aunque muchos son conocidos, clientes de toda la vida, llevo con el número 40 años", ha declarado el lotero.

Esta vez, sin embargo, el viaje más importante no ha sido en tren. Ha sido el de un número cargado de significado que ha llevado la fortuna, pero también muchísima visibilidad a una causa que empezó con el nacimiento de un niño y que hoy suma muchas más manos.