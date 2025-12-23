Navidad y Fin de Año en Málaga: las casas rurales rozan el lleno estas fiestas

Las claves nuevo Generado con IA Las casas rurales en Málaga alcanzarán una ocupación superior al 75% durante Nochebuena y Navidad, la cifra más alta de Andalucía. La demanda de casas rurales para grupos grandes crece, con ocupaciones del 95% para alojamientos de 10 plazas o más en estas fechas. En Fin de Año, la ocupación en Málaga superará el 84%, igualando a Córdoba y solo por detrás de Granada. El precio medio por persona y noche ha subido un 7% respecto al año anterior, situándose en 31,90 euros en Navidad y 33,5 euros en Fin de Año.

Las fiestas navideñas se han convertido en uno de los periodos de mayor actividad del año para el turismo rural en la provincia.

Los malagueños cada vez tienen más interés en reunirse con la familia y los amigos en villas de este tipo en pueblos del interior.

La tendencia, que ya venía siendo patente en el caso de la Nochevieja, gana adeptos también para la Nochebuena y la Navidad, según muestran las estadísticas de Ruralidays.com, la plataforma líder en turismo rural en España.

Para las citas más próximas, del 24 y 25 de diciembre, las viviendas de este tipo en Málaga tendrán una ocupación superior al 75%, que será la mayor de Andalucía. Le siguen Granada (70%); Córdoba (68%); Cádiz (66%); Sevilla (63%); Jaén (58%); Huelva (52%) y Almería (47%). En general, Andalucía tendrá una ocupación media del 72%.

"En Navidad, el tipo de cliente principal son sobre todo familias a las que les gusta reunirse fuera de su hogar", explica el cofundador de Ruralidays, Félix Zea.

Por tanto, no es extraño que los grupos sean más numerosos que en otras épocas del año: "Las casas con 10 plazas o más tienen una ocupación del 95% para estos días", asegura Félix Zea. En cambio, los alojamientos de 2 a 6 personas tienen una ocupación menor en estas fechas.

Fin de Año

El momento cumbre de las celebraciones navideñas en las casas rurales, y una de las fechas con mayor ocupación de todo el año, será la Nochevieja y Año Nuevo.

Para los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, la ocupación en alojamientos de este tipo en Málaga será superior al 84%, según las estadísticas de Ruralidays.

La provincia malagueña empata con Córdoba (84%); y ambas estarán ligeramente por detrás de Granada (85%), que será la que tendrá una mayor demanda. Le siguen Sevilla (82%) y Cádiz (79%). Un poco por debajo aparecen Almería (70%); Huelva (64%) y Jaén (58%). La media de Andalucía alcanzará el 83%.

"En fin de año se mezclan dos tipos de clientes: un perfil un poco más joven y que desea pasar la Nochevieja con sus amigos; y, por otro lado, las familias con niños", añade el cofundador de Ruralidays. De ahí que las casas con una capacidad para 10 personas o más tengan ya una ocupación cercana al lleno (del 97%).

Tanto para Nochebuena y Navidad como para Nochevieja y Año Nuevo, la tipología de vivienda más deseada es la misma: "Los clientes buscan casas que tengan grandes salones con chimenea. Y en la cocina, el horno y el lavavajillas para poder cocinar y recoger con comodidad. Y también valoran muchísimo que haya una zona de juegos para niños y adultos, con futbolín, mesa de billar, ping pong, etc.".

Precio medio

Ante la elevada demanda, el precio medio de las reservas en los días de Navidad se ha situado este año en los 31,90 euros por persona y noche, lo que supone un 7,6% más que el año pasado. La ocupación media es de 9 personas y la estancia tipo roza las tres noches.

En el caso de Fin de Año, el precio para esos días asciende a 33,5 euros por noche, lo que se traduce en un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. La ocupación media ronda las 8 personas por reserva, con una estancia de 2,7 noches.