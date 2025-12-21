Málaga recibe el invierno pasado por lluvia y nieve: una nueva masa de aire frío deja hasta 30 litros en varias zonas

El Torcal de Antequera nevado este domingo. El Torcal de Antequera

Una masa de aire frío ha traído lluvias y nieve a la provincia de Málaga este domingo. En el Torcal de Antequera la nieve ha comenzado a cuajar tras varias horas de precipitaciones. En zonas como Alpandeire y Cortes de la Frontera se han registrado hasta 27,8 litros por metro cuadrado. Otras localidades como Cañete la Real, Bobadilla y Ardales han superado los 20 litros de lluvia por metro cuadrado.

El invierno astronómico ha llegado a Málaga y con ganas. La provincia ha pasado el domingo a través de lluvias y nieve en diferentes puntos de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó de que este domingo se iba a producir un nuevo descuelgue de una depresión en altura que iba a inestabilizar el tiempo en toda Andalucía. Llegaría acompañado de precipitaciones y nevadas en algunas zonas de montaña.

Las predicciones se han cumplido y en Málaga ha habido lluvia y nieve. Desde el mediodía de este domingo 21 la nieve no ha parado de caer en el Torcal de Antequera, según han informado a través de las redes sociales. Al principio no cuajaba por la lluvia, pero tras varias horas empezó a cubrir el paisaje.

En cuanto a las lluvias, según los datos de acumulados de la Aemet, en Alpandeire y Cortes de la Frontera han caído este domingo 27,8 litros por metro cuadrado.

Del mismo modo que, según la Red Hidrosur, en Cañete la Real se han registrado 26,2 litros por metro cuadrado; en el río Guadalhorce en Bobadilla han caído 25,6 litros; en Cuevas del Becerro 23,9; en el río Genal en Jubrique 23,3; en el río Guadalhorce en Archidona 22,9; en Majada de las Lomas 22,1; en el río Turón en Ardales 20,2; en la Laguna de Fuente de Piedra y en Casarabonela 20,1.

Menos de 20 litros se han registrado en zonas como Torrox (19,6 litros); Villanueva de la Concepción (19,2); Los Reales (18,9); Canal de la Encantada (17,9); Pujerra (17,2); Ojén (16,9); Colmenar (14,3); Alfarnatejo (11,9);