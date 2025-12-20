Estos son los pueblos de Málaga donde ha tocado alguna vez el Gordo de la Lotería de Navidad
En la capital ha caído un total de 12 veces y algunas administraciones de la ciudad costasoleña tienen la esperanza de volver a darlo este 2025, después de que pasara de largo en 2024.
La primera vez que el Gordo tocó en la provincia fue en el año 1842, es decir, hace casi 200 años, con el número 05.228, y el premio se dio en la capital, que inició ahí su andadura en el camino de la buena suerte. En 2023 fue la última vez que el Gordo cayó en la ciudad de Málaga, cuando se vendieron cinco décimos del 88.008, uno de esos números 'feos' que como dicen en una de las administraciones que lo tenían, La Gata Loca... "también tocan". También se vendió entonces un décimo en Ronda y otro en Benalmádena.
Todos los años que Málaga capital ha sido agraciada, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado han sido: 1842 (05.228); 1938 (36.758); 1951 (02.704); 1967 (43.758); 1982 (21.515); 1998 (21.856); 2012 (76.058); 2017 (71.198); 2018 (03.347) y 2023 (88.008). Si observamos las terminaciones de los 'gordos', el 8 ha sido el número que más suerte ha dado en Málaga capital.
En cuanto al resto de localidades malagueñas en las que el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad ha caído al menos una vez en la vida, estos son los siguientes: Vélez-Málaga, 1964 (20.426); Alameda, en 1974 (12.176); Archidona, 1986 (03.772); Arroyo de la Miel, 2018 (03.347); Benajarafe, 2018 (03.347); Nueva Andalucía, 2018 (03.347); San Pedro de Alcántara, 2018 (03.347); Torrox, 2018 (03.347); Almáchar (03.347), 2018 (03.347), Benalmádena (88.008) y Villanueva del Trabuco, 2022 (05.490).
En dos ocasiones ha caído en Álora, en 1970 y 1988 (19.381 y 21.583); Ronda, en 2003, 2018 y 2023 (42.473, 03.347 y 88.008); Marbella, en 2012 y 2018 (76.058 y 03.347) y Torremolinos, en 2018 y 2022 (03.347 y 05.490).