Estos son los pueblos de Málaga donde ha tocado alguna vez el Gordo de la Lotería de Navidad

Llega ese momento del año en el que uno sale de casa rumbo al trabajo con el pensamiento puesto en el décimo que descansa en algún cajón del salón. Ese papel cargado de esperanza que, durante unos segundos, invita a imaginar la llamada que podría llegar el 22 de diciembre anunciando que el Gordo ha tocado.

Cada mañana de sorteo, Málaga se despierta con una ilusión compartida. El café sabe distinto cuando se calcula mentalmente qué haría uno con casi 400.000 euros en el banco, aún sabiendo que no va a cambiarle demasiado la vida con la inflación. Pagar deudas, comprar (con suerte) un piso decente, o poner un punto en el mapa y marcharse lejos durante unas semanas. La imaginación vuela antes incluso de que canten los niños de San Ildefonso.

Y no es casual que en esta provincia la esperanza pese un poco más. Málaga suele figurar entre las ciudades españolas más afortunadas en el Sorteo de la Lotería de Navidad. El Gordo ha caído hasta en doce ocasiones en la capital, una cifra a la que se suman tres premios en Ronda y dos en Marbella, Torremolinos y Álora. Pero la suerte no se ha detenido ahí. Más de una decena de municipios malagueños pueden presumir de haber celebrado, al menos una vez, el premio más deseado del año.