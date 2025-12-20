Antonio Carmona, lotero en Calle Mármoles.

Estos son los pueblos de Málaga donde ha tocado alguna vez el Gordo de la Lotería de Navidad

En la capital ha caído un total de 12 veces y algunas administraciones de la ciudad costasoleña tienen la esperanza de volver a darlo este 2025, después de que pasara de largo en 2024.

Llega ese momento del año en el que uno sale de casa rumbo al trabajo con el pensamiento puesto en el décimo que descansa en algún cajón del salón. Ese papel cargado de esperanza que, durante unos segundos, invita a imaginar la llamada que podría llegar el 22 de diciembre anunciando que el Gordo ha tocado.

Cada mañana de sorteo, Málaga se despierta con una ilusión compartida. El café sabe distinto cuando se calcula mentalmente qué haría uno con casi 400.000 euros en el banco, aún sabiendo que no va a cambiarle demasiado la vida con la inflación. Pagar deudas, comprar (con suerte) un piso decente, o poner un punto en el mapa y marcharse lejos durante unas semanas. La imaginación vuela antes incluso de que canten los niños de San Ildefonso.

Y no es casual que en esta provincia la esperanza pese un poco más. Málaga suele figurar entre las ciudades españolas más afortunadas en el Sorteo de la Lotería de Navidad. El Gordo ha caído hasta en doce ocasiones en la capital, una cifra a la que se suman tres premios en Ronda y dos en Marbella, Torremolinos y Álora. Pero la suerte no se ha detenido ahí. Más de una decena de municipios malagueños pueden presumir de haber celebrado, al menos una vez, el premio más deseado del año.

Una imagen de la celebración.

La primera vez que el Gordo tocó en la provincia fue en el año 1842, es decir, hace casi 200 años, con el número 05.228, y el premio se dio en la capital, que inició ahí su andadura en el camino de la buena suerte. En 2023 fue la última vez que el Gordo cayó en la ciudad de Málaga, cuando se vendieron cinco décimos del 88.008, uno de esos números 'feos' que como dicen en una de las administraciones que lo tenían, La Gata Loca... "también tocan". También se vendió entonces un décimo en Ronda y otro en Benalmádena.

Todos los años que Málaga capital ha sido agraciada, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado han sido: 1842 (05.228); 1938 (36.758); 1951 (02.704); 1967 (43.758); 1982 (21.515); 1998 (21.856); 2012 (76.058); 2017 (71.198); 2018 (03.347) y 2023 (88.008). Si observamos las terminaciones de los 'gordos', el 8 ha sido el número que más suerte ha dado en Málaga capital.

En cuanto al resto de localidades malagueñas en las que el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad ha caído al menos una vez en la vida, estos son los siguientes: Vélez-Málaga, 1964 (20.426); Alameda, en 1974 (12.176); Archidona, 1986 (03.772); Arroyo de la Miel, 2018 (03.347); Benajarafe, 2018 (03.347); Nueva Andalucía, 2018 (03.347); San Pedro de Alcántara, 2018 (03.347); Torrox, 2018 (03.347); Almáchar (03.347), 2018 (03.347), Benalmádena (88.008) y Villanueva del Trabuco, 2022 (05.490).

En dos ocasiones ha caído en Álora, en 1970 y 1988 (19.381 y 21.583); Ronda, en 2003, 2018 y 2023 (42.473, 03.347 y 88.008); Marbella, en 2012 y 2018 (76.058 y 03.347) y Torremolinos, en 2018 y 2022 (03.347 y 05.490).