Kavac y Škaljari: una guerra entre narcos nacida en Valencia y afianzada en la Costa del Sol que deja más de 70 muertos

En estos últimos años el crecimiento de las organizaciones criminales de los Balcanes ha sido exponencial y uno de los factores que ha provocado esta situación ha sido su posicionamiento en la Costa del Sol. Aquí realizaron contactos con otras mafias internacionales que han sido clave para el futuro de estas organizaciones criminales.

En las últimas semanas, con las operaciones policiales antidroga en Valencia y en el Guadalquivir, vuelven a confirmar la importancia que tiene España para estas organizaciones que mezclan a ciudadanos serbios, montenegrinos, croatas y bosnios.

Tras lograr establecer relación directa con proveedores de droga en Colombia, Bolivia y Perú, han conseguido también tener los contactos necesarios para dar salida a esa droga desde España y los han afianzado.

En sus países de origen han realizado desde magnicidios como el del primer ministro Zoran Djindjic en 2003, han logrado corromper a fiscales especializados en el crimen organizado en Montenegro y controlan a decenas de agentes de policía. Esta infiltración en el poder político es notoria en Serbia y Montenegro, y va a más porque la capacidad de todos estos grupos dedicados al tráfico de cocaína solo aumenta.

La presencia de sujetos de estas organizaciones en la Costa del Sol ha sido constante en estos últimos años y no para estar de vacaciones.

Su expansión para conquistar los puertos españoles ha sido increíble, desde Las Palmas, Algeciras, Vigo, Barcelona, Valencia y Barcelona hasta que la red de contactos les ha permitido que los narcos del Guadalquivir trabajen para ellos introduciendo cocaína por esa vía.

Eso confirma la última investigación en la que se han incautado 2.550 kilos de cocaína que entraron con narcolanchas por el río Guadalquivir. La droga era propiedad de clanes de los Balcanes como los Kavac y Škaljari y quienes realizaron el transporte de la droga fueron clanes históricos de los pueblos que están en la ribera del río.

Los Kavac y los Škaljari son organizaciones criminales originalmente de Montenegro pero desde 2014 están en guerra por un robo de un alijo de 200 kilos de cocaína en Valencia y eso ha provocado más de 70 asesinatos en todo el mundo. La gran parte de organizaciones criminales de los Balcanes se han aliado con uno de estos clanes porque son quienes tienen los mejores proveedores de cocaína de Sudamérica.

Los clanes de los Balcanes pueden introducir alijos de cocaína en España por los principales puertos españoles y la segunda ruta histórica de contrabando del país. Aún no se ha probado que estén en contacto con los clanes de Huelva, pero no tardarán en hacerlo si no lo están ya. Tienen muy diversificado el negocio y el Guadiana es otra vía que están explotando otras mafias internacionales.

En la Costa del Sol

Aparte del objeto de sus negocios, la Costa del Sol ha sido clave para ajustes de cuentas importantes de estos clanes.

El 2 de junio de 2020 fue asesinado el montegrino Miloš Perunićić, un miembro destacado del Clan Škaljari, en la calle Arturo Rubinstein a las 13:50h, a un paso del paseo marítimo de Marbella. Su asesinato sigue dando que hablar en la criminalidad organizada de los Balcanes porque involucró a clanes mafiosos muy relevantes.

En el paso de peatones que coincide con el número 8 de esa calle marbellí el sicario serbio Nemanja Simic le disparó a Perunićić 4 veces por la espalda; cuando yacía en el suelo le volvió a disparar otras 4 veces en el mismo lugar, y lo terminó rematando con dos tiros en la cabeza, uno en la boca y otro en la axila izquierda.

Simic realizó ese encargo para el Clan Kavac y cobró por él unos 50.000 euros. Junto a él estaba Milos M. que lo esperó en la Suzuki en la que se desplazaron al lugar de los hechos. Los dos fueron condenados el año pasado en la Audiencia Provincial de Málaga a una pena de 17 años y 6 meses y el otro a 18 años. La diferencia de pena radica en que a Milos M. le descubrieron con documentación falsa.

En los juzgados de Belgrado se habló hace no mucho de este homicidio de Marbella porque Srđan Lalić, durante varios años uno de los principales miembros de Principi (Grupo Ultra del Partizan de Belgrado) y a su vez perteneciente al Clan Kavac, mencionó que Milos Perunićić era el padrino de Alan Kožar y que su organización criminal se había enterado de que Perunicic estaba en Marbella por otro de los miembros importantes del principal grupo Ultras del Partizan de Belgrado.

Alan Kožar era uno de los capos del Clan Škaljari y fue asesinado en la isla griega de Corfu en 2020. Para su asesinato el Clan Kavac y la organización criminal del narco serbio Darko Šarić destinaron alrededor de 1,4 millones de euros. En esos niveles se mueven estas organizaciones que introducen toneladas de cocaína en España.

El equipo de sicarios que contrataron los Kavac realizó un exhaustivo manejo de técnicas OSINT para encontrar su objetivo y finalmente un comando de sicarios entre los que estaba Filip Knežević, acribilló a tiros el 23 de julio de 2020 a Damir Hadžić y Alan Kožar, miembros del clan Škaljari.

La moto en la que iban los sicarios que mataron a un narco en Marbella.

La venganza por este asesinato tardó 5 años. El 15 de julio de 2025 fue asesinado a tiros en el centro de Barcelona Filip Knežević. Es un asesinato más de una lista que no va a dejar de aumentar porque los intereses de estos clanes son contrapuestos.

En la Costa del Sol su presencia va a permanecer como se pudo ver en el verano de 2024 cuando fue asesinado en una fiesta en un chalet de Estepona Saša Momčilović, exmiembro Ultra del Estrella Roja y exmiembro del clan Živko Bakić que opera dentro del Cartel de los Balcanes.

Un narco inglés fue detenido en Dubai por ese asesinato, que tras una discusión durante la fiesta disparó por la espalda al serbio. Para estos dos clanes, los Kavac y los Škaljari, Málaga seguirá siendo clave para cerrar parte de sus principales alijos de cocaína que están organizando de cara al año que viene.