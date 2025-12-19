Más de dos toneladas de cocaína interceptadas en una macrooperación internacional con epicentro en la Costa del Sol

Las claves nuevo Generado con IA Desmantelada una organización criminal en la Costa del Sol dedicada al tráfico internacional de cocaína, con la incautación de 2.280 kilos de droga. La operación Levi Lobera se salda con cinco detenidos, varios camiones y vehículos incautados, así como un subfusil MP15 y munición. Las autoridades interceptaron cargamentos de cocaína en Francia, Barcelona y Reino Unido, localizando almacenes de droga en España y Reino Unido. En el operativo participaron la Guardia Civil, la Policía Nacional y las autoridades aduaneras francesas, con registros y detenciones en Mijas y Marbella.

Golpe coordinado al narcotráfico internacional con epicentro en la Costa del Sol. La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades aduaneras francesas, han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y han intervenido un total de 2.280 kilos de esta droga.

La denominada operación Levi Lobera se ha saldado con la detención de cinco personas y la incautación de varios camiones, vehículos con dobles fondos, tres coches sustraídos y un subfusil MP15 con abundante munición, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación se inició en marzo, cuando los agentes detectaron que un grupo criminal asentado en la provincia de Málaga planeaba enviar grandes cargamentos de cocaína desde Fuengirola hasta Holanda utilizando camiones de gran tonelaje dedicados al transporte de mercancías por carretera. El cruce de información entre ambos cuerpos llevó a la creación de un equipo conjunto para seguir los movimientos de la organización y frenar sus envíos.

El primer golpe llegó en territorio francés, donde las autoridades de aduanas interceptaron uno de los camiones con 826 kilos de cocaína ocultos en su interior y detuvieron a una persona. Poco después, los investigadores localizaron un segundo camión que circulaba a corta distancia del primero, interceptado en la provincia de Barcelona con otros 500 kilos de droga.

La operación continuó ampliándose en los meses siguientes. En mayo se frustró un nuevo envío por carretera con destino al Reino Unido, con la incautación de 200 kilos de cocaína. Esta actuación permitió además descubrir una “guardería” en territorio británico, donde se almacenaba la droga antes de su distribución, y donde se intervinieron otros 180 kilos.

Ese mismo mes, los agentes detectaron la entrada de estupefaciente por vía marítima mediante embarcaciones de alta velocidad frente a la costa de Marbella. La investigación condujo hasta una nueva guardería de droga en Mijas. Cuando los agentes acudieron a registrar la vivienda, los narcotraficantes intentaron destruir las pruebas prendiendo fuego al inmueble. Los investigadores lograron sofocar las llamas y auxiliar a los ocupantes, que fueron detenidos. En el interior se intervinieron 520 kilos de cocaína, varios vehículos robados y un subfusil con munición.

La fase final de la operación se desarrolló en agosto, con varias entradas y registros en Mijas, localidad donde se asentaba la organización. El balance definitivo arroja cinco detenidos y más de dos toneladas de cocaína incautadas, además de medios de transporte y armas de guerra.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. En la operación han participado agentes de la Udyco Costa del Sol de la Policía Nacional y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, con la colaboración de las autoridades aduaneras francesas.