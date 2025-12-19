Andalucía arderá: los modelos más extremos prevén hasta 80 días con más de 40 ºC a final de siglo y más noches tropicales

El futuro de Andalucía está marcado por un empeoramiento evidente de las condiciones climáticas.

A los numerosos estudios científicos que vienen apuntando en esta dirección hay que sumar ahora las conclusiones del Estudio Ambiental Estratégico que acompaña la revisión del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).

Atendiendo al contenido de esta publicación, que se encuentra sometida al proceso de información pública y que data del pasado mes de octubre, la región afronta importantes retos climáticos para las próximas décadas, con un aumento generalizado de las temperaturas, cambios en los patrones de precipitación y riesgos crecientes de fenómenos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías.

Así se desprende de los escenarios climáticos regionales elaborados por la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), basados en los informes del IPCC y actualizados en 2018 y 2022, que analizan el periodo 1961-2099 bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.

Ola de calor 16:9

El análisis se ha centrado en 14 variables climáticas y contempla dos escenarios principales: uno intermedio y probable (RCP4.5) y otro más extremo y de menor probabilidad (RCP8.5), evaluando periodos de 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099.

Aumento de las temperaturas

El incremento de la temperatura media anual afectará especialmente a las regiones continentales y de media y alta montaña, como Sierra Morena y los Sistemas Béticos (Sierras de Cazorla, Segura y Sierra Nevada). Las provincias de Jaén, Córdoba y Granada serán las más afectadas, mientras que Cádiz, Huelva y Málaga experimentarán aumentos menores.

Las temperaturas máximas y mínimas también subirán significativamente. Jaén podría registrar aumentos de hasta 10,9 ºC en julio, y para 2071-2100, Córdoba y Sevilla presentarían temperaturas máximas medias anuales de 31,3 ºC y 31,2 ºC, frente a los 24 ºC y 23,4 ºC del periodo 1961-2000.

Fenómenos extremos y heladas

Se prevé un notable incremento en los días con temperaturas superiores a 40 ºC. Analizadas las predicciones para cada escenario, cabe destacar que durante el periodo 2041-2070 se espera un aumento de entre 9 y 26 días si se cumple el escenario más probable (RCP4.5), mientras que serán entre 14 y 41 días más en el escenario más extremo (RCP8.5.)

La situación empeora con el paso de los años. En el periodo 2071-2099 se estima un incremento de entre 15 y 35 días para el escenario más probable y de entre 33 y 80 días para el más extremo.

De acuerdo con estos cálculos, Córdoba, Málaga y Sevilla serán las capitales de provincia que padecerán un mayor aumento del número de días al año con temperaturas superiores a 40ºC, mientras que Cádiz y Almería serán las que experimentarán un menor aumento.

Imagen de ciudadanos durante las jornadas de lluvias en Sevilla. EP. Sevilla

Otra realidad de este agravamiento de las condiciones se dejará notar en el número de noches tropicales (con temperaturas superiores a 22ºC). Especialmente en las zonas de costa y, muy particularmente, en las de influencia Mediterránea.

Para finales de siglo, los modelos predicen entre 20 y 45 noches al año para el escenario más probable y entre 39 y 92 noches al año para el escenario más extremo. En ambos casos, son parámetros muy superiores a los 7,8 días observados en el periodo 1961-2000.

Concretamente, en el caso de la ciudad de Almería se espera que durante el periodo 2071-2099 (RCP 8.5) se produzcan entre 55 y un máximo de más de 100, según el modelo consultado.

En sintonía con lo tratado para las variables de temperatura, las proyecciones predicen un fuerte descenso del número de días con heladas, que pasarían a estar comprendidos para finales de siglo entre 9 y 5 días (escenario RCP 4,5), y entre los 6 y 3 días (escenario RCP 8,5), frente a los 20 días

Precipitación y balance hídrico

Los modelos proyectan una disminución general de las precipitaciones, especialmente en Cádiz y Málaga, con reducciones de hasta un 21% en el periodo 2071-2100. La nieve también se verá afectada, con descensos de hasta el 100% en Sierra Nevada y las Sierras de Cazorla y Segura.

La evapotranspiración aumentará entre un 16 y 28% en el escenario RCP8.5, siendo Sevilla y Córdoba las provincias con valores más elevados, mientras Málaga y Cádiz registrarán los más bajos.

El número de meses con balance hídrico positivo se reducirá hasta 2,3 meses de media para toda Andalucía, con Málaga, Granada y Sevilla como las provincias más afectadas, donde la disminución podría alcanzar hasta 2,8 meses.