La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias intensas este viernes en Málaga: se prevén 15 litros en una hora

Si pensaban que ya podrían cerrar los paraguas tras una semana algo inestable en Málaga, la respuesta es que no será así. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la provincia de Málaga para la noche de este viernes.

La alerta entrará en vigor a partir de las nueve de la noche y se extenderá hasta la medianoche, según han informado desde el Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga. Estas lluvias no son más que el arranque de un nuevo episodio de inestabilidad en la provincia que englobará diferentes depresiones en altura que van a ir descolgándose poco a poco, siendo el domingo una jornada en la que se esperan lluvias generalizadas y una bajada de las temperaturas.

Esta noche se esperan aguaceros que podrían dejar unos 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora en las comarcas de Sol, Guadalhorce y la Axarquía. De momento, Ronda y Antequera se libran de esta alerta, aunque también se esperan lluvias, algo más débiles.

Así, está también presente la probabilidad de que se registren tormentas con estos aguaceros, siendo las más probables en las zonas con el aviso amarillo activo.

En cuanto a la capital, el martes, la web de la Aemet prevé chubascos que se anticiparán a una Nochebuena que, de inicio y salvo sorpresas, no tendrá un alto riesgo de lluvias. Eso sí, Papá Noel tendrá que dejar en los hogares malagueños alguna prenda abrigada o una bufanda, ya que las máximas serán de apenas 15 grados.

Si bien, en puntos de Ronda y Antequera se prevé que a partir del domingo siga lloviendo hasta Nochebuena, por lo que aquellos que sean del interior de la provincia de Málaga que apunten en su carta un paraguas, pues será más necesario que en el litoral.