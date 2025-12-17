Los efectos de la sequía vuelven a azotar al campo malagueño: facturan 633 millones en 2025, un 5% menos que el año pasado

Las claves nuevo Generado con IA El sector agroganadero malagueño facturó 633,48 millones de euros en 2025, un 5,77% menos que en 2024. Las principales causas del descenso son la sequía prolongada, el aumento de costes, la competencia exterior y la falta de mano de obra. La agricultura representa el 80% de la facturación, destacando el olivar (40%), mientras que en ganadería sobresale el porcino blanco (41%). Asaja reclama más ayudas estatales, modernización del sector y un plan nacional de control de fauna silvestre para afrontar las pérdidas.

En 2025 la provincia de Málaga consiguió decir adiós a la sequía que llevaba años, pero las consecuencias siguen saliendo a la luz y afectando a la facturación de la agricultura y la ganadería de la zona.

El sector ha facturado este año 633,48 millones de euros. Esto supone un descenso de la facturación del 5,77%, puesto que durante 2024 recaudaron 672,30 millones de euros, según datos aportados por Asaja Málaga.

Estos resultados, según la organización agraria, reflejan las dificultades a las que se están enfrentando los agricultores y ganaderos malagueños. Entre ellos destacan la sequía de los últimos ejercicios, el incremento de los costes de producción, la competencia desleal de mercados exteriores y la falta de medidas efectivas que mitiguen su situación, y la escasez de mano de obra.

De esta manera, pese a que la primavera fue favorable gracias a las lluvias de marzo y abril, las precipitaciones cesaron posteriormente hasta finales de octubre, es decir, durante un periodo de siete meses. Como resultado, el verano se ha prolongado de forma excesiva y estuvo marcado por temperaturas especialmente elevadas.

Las facturaciones principales se concentran en agricultura, concretamente en el olivar (40%), seguido de hortícolas (24%) y tropicales (20%); cítricos y herbáceos representan un 6% cada uno. En ganadería destacan el porcino blanco (41%) y el caprino de leche y carne (33%), con el resto de producciones en torno al 5%.

En ganadería resumen que ha sido un año especialmente complicado a nivel sanitario con amenazas como la dermatosis, gripe aviar o peste porcina, que, aunque no afectan al consumo humano, pero sí afectan a la viabilidad económica de las explotaciones.

Reclamaciones de Asaja

Desde Asaja exigen un plan de control nacional de fauna silvestre, ya que supone un problema para toda la sociedad al llegar a núcleos urbanos. Son necesarias ayudas estatales que compensen pérdidas.

"A pesar de haber habido ayudas autonómicas, estas no han llegado a compensar las pérdidas de los ganaderos. Además, reclamamos ayudas para modernizar el sector y ser más eficiente, ya que llevamos dos años de pérdidas agravados por sequía y problemas sanitarios", explican

En cuanto a la facturación, inciden en que sería mayor si contaran con garantía de suministro hídrico. Aunque se avanza en el uso de aguas regeneradas, el déficit persiste.

La falta de mano de obra es otro de los grandes problemas que se va acentuando año tras año, siendo un auténtico drama. “Las políticas laborales actuales van en la línea de desincentivar el trabajo y el esfuerzo. Esto supone una lacra para todo el sector productor. La legislación tiene que incentivar al que trabaja”, sostienen.

La agricultura y ganadería malagueña en números

El resultado final del Balance Agrario de 2025 muestra un leve descenso en la facturación de 38,82 millones de euros respecto a 2024.

La cifra final de facturación del sector agrario malagueño alcanza en 2025 los 633,48 millones de euros, un descenso del 5,77% respecto al año anterior, en el que se facturaron 672,3 millones de euros por el sector productor agrario.

La agricultura, con una cifra de 505,46 millones de euros, frente a los 541,52 de 2024, supone un descenso de 36,06 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 6,65% menos.

La ganadería, acaba el año con una facturación de 128 millones de euros frente a los 130,78 millones de euros de 2024 y los 142,95 de 2023, es decir una bajada continuada. Respecto de 2024 el descenso ha sido de 2,76 millones de euros, o lo que es lo mismo, un descenso de un 2,11 %. En dos años la facturación ha descendido un 10,4%.