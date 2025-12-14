El PP denuncia "otro atraco" del Gobierno al bolsillo de los malagueños con la subida del 4% de la autopista de la Costa del Sol

Las claves nuevo Generado con IA El PP denuncia la subida del 4% en el peaje de la autopista de la Costa del Sol a partir de enero de 2026, calificándola de "otro atraco" al bolsillo de los malagueños. La presidenta popular, Patricia Navarro, critica que el Gobierno no bonifique el peaje de la AP-7 en Málaga, mientras sí libera o subvenciona autopistas en otras regiones como Alicante y Galicia. El PP mantiene una campaña de recogida de firmas para exigir que la AP-7 en la Costa del Sol reciba las mismas bonificaciones que la AP-9 gallega. Navarro reprocha al Gobierno haber rechazado 60.000 millones de euros en fondos europeos que permitirían invertir en infraestructuras y bonificar el peaje de la Costa del Sol.

La autopista de peaje de la Costa del Sol y los elevados precios que pagan sus usuarios vuelve a ser asunto de confrontación política en Málaga.

El Partido Popular ha denunciado este domingo "otro atraco" por parte del Gobierno de España al bolsillo de los malagueños al plantear una subida del 4% en el precio de los peajes desde el 1 de enero de 2026.

Un valor que, como ha recordado la presidenta de la formación, Patricia Navarro, está por encima de la inflación.

Navarro ha advertido de que el peaje de la Costa del Sol es el "gran monumento del maltrato y del agravio" de Sánchez y Montero a Málaga, y ha reprochado al Ejecutivo socialista que mantenga este pago obligado y sin bonificaciones a los conductores malagueños mientras que sí aprueba ayudas o liberaliza autopistas en otros territorios.

Frente a la negativa del Ejecutivo a rebajar el coste por circular por la carretera de la Costa del Sol y a contemplar su gratuidad, la dirigente popular ha recordado que el Gobierno sí ha liberado y bonificado autopistas en otros puntos de España.

De hecho, esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado la suspensión del peaje de la AP-7 a su paso por Alicante.

Asimismo, ha destacado que ha reservado 3.800 millones de euros hasta 2048 para la AP-9 gallega, "dinero con el que se podría recuperar tres veces la AP-7 a su paso por la provincia y liberar a los malagueños de la autopista más cara de España".

Por este motivo, el PP mantiene activa la campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno que bonifique el peaje de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas como la AP-9 gallega, donde se prevén importantes bonificaciones "recogidas en el pacto del PSOE con el BNG para investir a Sánchez como presidente".

"El Gobierno ningunea a Málaga y a los malagueños pese a ser una de las provincias más pujantes y que más aporta a las arcas del Estado", ha afirmado Navarro, quien apunta que el pasado año el Gobierno recaudó más de 5.500 millones en impuestos de los malagueños.

Navarro ha animado a los malagueños a sumarse con su firma a esta campaña para reclamar al Gobierno que bonifique la AP-7.

Asimismo, ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya rechazado 60.000 millones de euros en préstamos de fondos europeos para hacer infraestructuras sostenibles, "dinero con el que se podrían realizar diez trenes de la Costa que conecten Nerja con el Campo de Gibraltar, las necesarias mejoras en la A-7 y bonificar el peaje de la Costa del Sol".