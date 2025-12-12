La socialista malagueña Soraya García, exalcaldesa de Benaoján, desvela que fue violada por un guardia civil en 2006

Las claves nuevo Generado con IA Soraya García, exalcaldesa de Benaoján y dirigente del PSOE de Málaga, ha revelado que fue violada por un guardia civil en 2006. La agresión no fue denunciada judicialmente en su momento por miedo al juicio social, aunque sí hubo una investigación interna en la Guardia Civil. García está valorando emprender acciones legales tras conocer que el presunto agresor está vinculado a otra formación política y consultar si el delito ha prescrito. La socialista ha recibido muestras de apoyo tras hacer pública su historia y lamenta que exista prescripción para el agresor mientras la víctima arrastra el estigma de por vida.

Soraya García, la integrante de la ejecutiva del PSOE de Málaga y exalcaldesa de Benaoján, ha denunciado que fue violada por un agente de la Guardia Civil en octubre de 2006, unos hechos que en su momento no llegó a denunciar por la vía judicial, pero que ha hecho públicos 19 años después en una tertulia sobre casos de acoso en la política.

Actualmente, García está estudiando si emprende acciones legales contra el presunto agresor sexual, que tiempo después de la agresión sexual fue apartado por el instituto armado porque se llevó a cabo una investigación interna de los hechos. Posteriormente, formó parte de Vox y a día de hoy está vinculado a otra formación política no mayoritaria.

La socialista reveló lo ocurrido durante una tertulia en la cadena Cope en la que se debatía sobre el acoso sexual en la política y el machismo, a raíz de las denuncias en el seno del PSOE, entre ellas contra el ya exlíder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro.

En su momento, con 28 años, no se atrevió a denunciar ante la justicia por miedo al "juicio social" al que iba a someter a su familia, pero sí se inició una investigación interna, que derivó en que se le dio en la Guardia Civil "una salida digna" para que aquello no trascendiera, ha relatado a EFE.

Hace unos tres años, cuando supo que el presunto agresor se había involucrado en la política, se reabrió lo ocurrido y desde entonces está en terapia.

En estos momentos, la socialista malagueña está en contacto con varios juristas para determinar si el presunto delito ha prescrito o no, porque aunque el plazo puede ser 15 años, hay supuestos en los que puede llegarse a 20, y han transcurrido 19, por lo que cabría emprender acciones legales, ha indicado.

Con independencia de los plazos para presentar la denuncia, "para mí esto no va a prescribir porque lo voy a arrastrar toda mi vida", ha afirmado.

La actual secretaria de Emprendimiento e Innovación Social del PSOE de Málaga ha lamentado que exista "prescripción para el agresor cuando para la víctima es un estigma".

Desde que ofreció este jueves su testimonio ha recibido muestras de apoyo de su familia y entorno, compañeros del PSOE, e incluso otros partidos, como la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP).

Actualmente, Soraya García es portavoz municipal del PSOE en Benaoján, donde ganó las últimas elecciones municipales pero no gobierna debido a un pacto entre PP y un grupo independiente. Ha sido alcaldesa del municipio diez años, entre 2007 y 2009 y desde 2015 a 2023