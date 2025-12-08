La criminalidad sube un 2,7% en la provincia de Málaga impulsada por los delitos de lesiones y los secuestros

Las claves nuevo Generado con IA La criminalidad en Málaga subió un 2,7% en septiembre de 2025 respecto al año anterior, con 80.054 infracciones penales registradas. Los secuestros aumentaron un 160%, pasando de 5 a 13 casos, y los delitos de lesiones y riña tumultuaria crecieron un 6,9%. Los robos en domicilios descendieron un 22,5% y el tráfico de drogas bajó un 7,7%, mientras que la cibercriminalidad aumentó un 9,2%. En octubre, la Policía Nacional desarticuló siete organizaciones criminales en la Costa del Sol, deteniendo a 55 personas.

La criminalidad en la provincia de Málaga creció un 2,7% en septiembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según los últimos datos comparativos. El total de infracciones penales pasó de 77.917 a 80.054, un incremento sostenido principalmente por el aumento de la criminalidad convencional y, en menor medida, por la cibercriminalidad.

La criminalidad convencional, que engloba los delitos físicos y patrimoniales, subió un 1,4%, al pasar de 64.306 a 65.197 infracciones. Dentro de este bloque destacan varios movimientos significativos.

El más llamativo es el aumento de los secuestros, que pasan de 5 a 13 casos, lo que supone un incremento del 160%, aunque siguen representando un volumen muy reducido del total delictivo.

También repuntan con fuerza los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que suben un 6,9% (de 870 a 930). Los delitos contra la libertad sexual aumentan un 1,7%, aunque las agresiones sexuales con penetración bajan ligeramente (–6,7%, de 135 a 126).

En el ámbito patrimonial, los datos reflejan tendencias divergentes. Los hurtos, el delito más habitual, descienden un 3,4%, mientras que las sustracciones de vehículos casi se mantienen, con un leve repunte del 0,4%. Pero la caída más destacada se produce en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que retroceden un 20,8%, de 3.367 a 2.668. Si se analiza solo el robo en viviendas, la bajada es aún mayor: –22,5% (de 2.466 a 1.912).

El tráfico de drogas también registra un descenso del 7,7%, pasando de 869 a 802 infracciones. En sentido contrario, sube un 6,8% el grupo de delitos catalogados como “resto de criminalidad convencional”, que acumulan más de 36.000 infracciones y suponen casi la mitad del total registrado en la provincia.

La cibercriminalidad continúa su tendencia al alza y crece un 9,2%, hasta 14.857 casos. Las estafas informáticas, que representan la mayoría delictiva de este bloque, aumentan un 7,6%, mientras que el resto de ciberdelitos suben un 20,5%. Con estos datos, la provincia mantiene la evolución típica de los últimos años: descenso progresivo de robos en viviendas y delitos tradicionales, pero aumento constante de las infracciones digitales, que ya rozan el 20% del total.

Un equipo para frenar a 'los malos'

Cabe recordar que el pasado mes de octubre fue glorioso para la Policía Nacional, que lograron desarticular en apenas 31 días un total de siete organizaciones criminales que operaban en la Costa del Sol. Las operaciones llevadas a cabo permitieron la detención de 55 personas.

Así lo dio a conocer el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, en el marco de una rueda de prensa en la que se hizo balance de las últimas operaciones llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial.

A ojos del responsable político, la labor policial está permitiendo "debilitar" el entramado del crimen organizado en la provincia. "Es el golpe más certero y duro contra el crimen organizado en nuestra provincia en los últimos tiempos", dijo Salas.