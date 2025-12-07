Noche trágica en la provincia de Málaga: tres fallecidos y varios heridos en accidentes de tráfico

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas han fallecido y tres han resultado heridas en distintos accidentes de tráfico ocurridos en la provincia de Málaga durante la madrugada. En Marbella, un joven de 30 años murió tras chocar su moto contra una palmera en la Avenida Ramón y Cajal. En Ronda, un vehículo se salió de la vía en la A-7377 causando un fallecido y tres heridos graves. Un tercer accidente en San Pedro de Alcántara dejó una víctima mortal y provocó cortes en la autovía A-7.

Madrugada negra en las carreteras de Málaga. Dos personas han fallecido y tres han resultado heridas en dos accidentes de tráfico ocurridos en las primeras horas de este domingo 7 de diciembre, según ha informado el 112.

El primero de los accidentes mortales se ha producido a las 1:36 horas de la madrugada, cuando una moto ha chocado contra una palmera en la Avenida Ramón y Cajal de Marbella. Un joven de 30 años ha muerto en el lugar del siniestro.

A las 3:01, un vehículo se ha salido de la vía en la carretera A-7377 en Ronda y ocasionado la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Carlos Haya de Málaga.

A estos dos siniestros se le suma un tercer accidente a las 7:20 horas, se ha registrado un choque entre un turismo y una moto en la autovía A-7 en el kilómetro 1.052, en San Pedro de Alcántara.

Una persona ha fallecido en el lugar, según ha confirmado el 112. A consecuencia del mismo, la A-7 ha sufrido cortes en sentido Málaga y un carril en dirección a Cádiz, aunque la circulación ya ha sido restablecida, tal y como han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Otros siniestros

En Sevilla, paralelamente, otras dos personas han muerto en una colisión múltiple en la autovía A-92 en el kilómetro 109, a las 23:51 horas. Otros cuatro afectados han sido evacuados al hospital de La Merced de Osuna.

En Jaén, el choque de un turismo contra un olivo tras salirse de la carretera A-306 ha provocado la muerte de dos de sus viajeros en el kilómetro 32 del municipio de Porcuna, en dirección a Lopera.