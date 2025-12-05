Málaga, uno de los grandes nodos ferroviarios del puente de diciembre: más de 230 trenes pasarán por María Zambrano

Las claves nuevo Generado con IA La estación Málaga María Zambrano será uno de los principales nodos ferroviarios del puente de diciembre, con 235 trenes de alta velocidad, larga y media distancia programados entre el 5 y el 8 de diciembre. Málaga se sitúa como la segunda terminal andaluza con mayor tráfico durante el puente, solo por detrás de Sevilla Santa Justa y por delante de otras estaciones importantes como Valencia o Alicante. En toda España circularán 4.272 trenes durante los cuatro días del puente de diciembre, con el corredor sur (Madrid-Andalucía) siendo uno de los más reforzados. El incremento de trenes en Málaga confirma la alta demanda de movilidad hacia la Costa del Sol en periodos festivos, impulsada por el turismo nacional y de escapada.

La estación Málaga María Zambrano se convierte este puente de diciembre como uno de los principales puntos de entrada y salida del país dentro del récord de circulaciones programadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

De acuerdo con los datos dados a conocer por el organismo estatal, entre este viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, la capital de la Costa del Sol será origen o destino de 235 trenes de alta velocidad, larga y media distancia. De todos ellos, 67 se corresponden con la jornada de mayor actividad, que es este viernes.

Este refuerzo sitúa a Málaga como la segunda terminal andaluza con más tráfico ferroviario en estos días. Sólo está por detrás de Sevilla Santa Justa, y se encuentra en la franja alta del conjunto nacional, por encima de otras grandes estaciones como Valencia Joaquín Sorolla o Alicante.

Un puente con 4.300 trenes en toda España

En total, 4.272 trenes circularán por la red ferroviaria española durante los cuatro días del puente de diciembre. Este viernes es la jornada con más circulaciones: 1.280 trenes, según datos de Adif.

La magnitud del dispositivo se concentra en los grandes ejes de movilidad del país, con Madrid y Barcelona como polos principales, pero el corredor sur —que conecta la capital con Andalucía— vuelve a ser uno de los más reforzados. Málaga, Sevilla y Granada suman más de 650 trenes programados durante el puente.

María Zambrano, clave en las conexiones de alta velocidad del Sur

La estación de Málaga mantiene su papel protagonista dentro de la alta velocidad con Madrid, además de las conexiones con Sevilla, Córdoba, Granada y ciudades del litoral mediterráneo. En toda la red andaluza:

Sevilla Santa Justa : 323 trenes (94 hoy).

Málaga María Zambrano : 235 trenes (67 hoy).

Granada: 96 trenes (24 hoy).

El volumen de circulaciones previsto para Málaga confirma el aumento constante de la demanda ferroviaria hacia la Costa del Sol en periodos festivos, impulsada por la movilidad turística y el turismo nacional de escapada.

Récord histórico para la alta velocidad en 2025

Este puente se desarrolla en un año especialmente relevante para el ferrocarril: 2025 cerrará con un nuevo récord de tráfico de alta velocidad en España. Entre enero y septiembre, el sector acumulaba ya un crecimiento del 6% respecto al máximo de 2024 y un aumento del 5% en movimientos por las estaciones.

Con sus más de 4.000 kilómetros de líneas, la red española continúa siendo la más extensa de Europa.