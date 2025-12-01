Terremoto de 3.2 en la Costa del Sol: sorprende a los vecinos de Estepona al amanecer

Un terremoto de magnitud 3.2 se ha registrado en la Costa del Sol, concretamente en el municipio de Estepona. El seísmo ha tenido lugar a las 06:00:58 de la mañana del lunes 1 de diciembre, sorprendiendo a muchos vecinos al amanecer. El temblor se ha producido a una profundidad de 52 kilómetros, según datos del Instituto Geográfico Nacional.

