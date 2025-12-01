Así será Creators International School, el nuevo colegio británico especializado en STEM que abrirá en Benahavís

Imagen de una de las instalaciones de la nueva escuela internacional.

La oferta de colegios internacionales en la Costa del Sol se amplía. A los numerosos centros ya existentes se sumará en septiembre de 2026 Creators International School, en Benahavís.

Este es el nuevo colegio británico que toma forma en la zona occidental de la provincia, que estará claramente especializado en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y en alumnado extranjero de 7 a 15 años (Year 3 a Year 10).​​

Como muestra del avance de la iniciativa pedagógica, la Junta de Andalucía ha autorizado ya la apertura y funcionamiento de este centro privado para impartir enseñanzas del Sistema Educativo Británico desde Year 3 a Year 10 a un máximo de 120 alumnos.

Así consta en la resolución publicada en el BOJA de este viernes 28 de noviembre.

En la misma indica que el expediente, tramitado por la entidad barcelonesa Atraria Inmuebles, S. L., obtiene informe favorable tanto de la Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga como del British Council en España, lo que avala instalaciones y programa educativo.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores certifica que, conforme al convenio cultural entre España y el Reino Unido, se cumple el principio de reciprocidad para la implantación de este tipo de centros extranjeros en España. Bien es cierto que la autorización afecta al curso 2025-2026.

Otra imagen del centro.

Proyecto educativo

Este proyecto se presenta como un colegio británico, de día e internado, con un fuerte enfoque en STEM y en la formación de futuros científicos, ingenieros y emprendedores tecnológicos.

Los estudiantes que quieran acceder al centro deben presentar y aprobar un examen de admisión de matemáticas. “Es un sistema único, centrado en la capacidad demostrada, el potencial y la mejor adaptación”, aseguran los promotores.

Una de las singularidades es que el máximo de alumnos por clase es de 12. En su fase inicial, el centro se dirige a estudiantes de Year 3 a Year 10, con la previsión de ir ampliando progresivamente hasta Year 13 para ofrecer IGCSE y A‑Levels de Cambridge, lo que permitirá el acceso a universidades internacionales de primer nivel.

El campus incluye aulas modernas, laboratorios de ciencias y tecnología, espacios para robótica e innovación, además de instalaciones deportivas como piscina de 25 metros, pistas y áreas para actividades al aire libre en un entorno natural entre montes y bosques cerca de Marbella.​

Tasas, internado y oferta Founding Family

El cuadro de tarifas que se puede consultar en la web de la entidad sirve como referencia económica para las familias interesadas en el proyecto.

Las tasas de enseñanza para alumnos de día se sitúan en 15.000 euros anuales para Years 3–6 y 18.000 euros para Years 7–10, mientras que las opciones de internado (para Years 7–10) alcanzan los 50.500 euros anuales para boarding completo y 44.000 euros para boarding semanal, incluyendo enseñanza, alojamiento, manutención, estudio supervisado, orientación universitaria, uso de instalaciones y actividades de fin de semana.

El centro ha lanzado además una oferta de Founding Family con un 20% de reducción en las tasas de enseñanza y un 50% de descuento en las tasas de admisión y dotación en el primer año, junto a bonificaciones del 3% por pago anual anticipado y por segundo hijo o siguientes, lo que busca atraer a la primera cohorte de familias.​