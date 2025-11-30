Málaga roza las 29.000 asistencias a viajeros con movilidad reducida y marca otro año de récord en Adif

Las claves nuevo Generado con IA El servicio Acerca de Adif ha atendido 28.763 asistencias a viajeros con movilidad reducida en la estación María Zambrano de Málaga entre enero y octubre de 2025, un 0,6% más que el año anterior. En Andalucía, Sevilla Santa Justa lidera el número de asistencias (33.082), seguida por Málaga y Córdoba, mientras que Granada, Cádiz, Huelva, Jerez de la Frontera y Puente Genil-Herrera también presentan incrementos. A nivel nacional, Adif Acerca prevé superar las 800.000 asistencias en 2025, con Madrid Puerta de Atocha, Chamartín y Barcelona Sants como las estaciones más demandadas. Más de la mitad de las asistencias se destinan a personas mayores con dificultades de movilidad, seguidas de usuarios con discapacidad visual, movilidad reducida y personas en silla de ruedas.

El servicio Acerca de Adif ha atendido 28.763 asistencias en la estación María Zambrano entre enero y octubre de 2025, un 0,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Málaga se mantiene así como una de las estaciones andaluzas con mayor demanda de apoyo a viajeros con discapacidad o movilidad reducida.

En el conjunto de Andalucía, Sevilla Santa Justa lidera la comunidad con 33.082 asistencias (+1,7%), seguida de Málaga y Córdoba, con 23.967 asistencias, una cifra similar a la del año pasado. Les siguen Granada (7.660, +1,2%), Cádiz (4.213, +5,8%), Huelva (3.507, +3,5%), Jerez de la Frontera (3.616, +7,6%) y Puente Genil-Herrera (2.236, +9,8%).

A nivel nacional, Adif Acerca cerrará 2025 con un nuevo récord de más de 800.000 asistencias, superando las 793.285 de 2024 y encadenando su tercer máximo histórico consecutivo. Entre enero y octubre, los más de 600 asistentes del servicio realizaron 713.054 atenciones en las 146 estaciones de alta velocidad, larga y media distancia, un 6% más interanual.

Las estaciones más demandadas siguen siendo Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes (109.090 asistencias, +6%), Madrid Chamartín Clara Campoamor (85.698, +15,3%) y Barcelona Sants (69.981, +4,7%).

Por tipo de atención, más de la mitad se dirigió a personas mayores con dificultades de movilidad (54%). Les siguen los viajeros con discapacidad visual (19,5%), personas con movilidad reducida (13,4%) y usuarios en silla de ruedas (9%). También se prestaron asistencias a embarazadas, familias con carritos de bebé y personas con discapacidad auditiva o cognitiva.

En 2025, Adif ha reforzado el servicio con una inversión de 5,8 millones, que ha permitido incorporar 270 nuevas plataformas elevadoras para viajeros en silla de ruedas, más fiables y maniobrables, y desplegadas por toda la red. Además, en noviembre se inauguró una nueva oficina Acerca en Madrid Puerta de Atocha, equipada con bucle de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva.

Acerca es un servicio gratuito que puede solicitarse a través de los canales de venta de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif. Contribuye al ODS 11, garantizando el acceso universal a medios de transporte seguros y accesibles.