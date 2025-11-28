Avances en el Tren Litoral de la Costa del Sol: la plataforma exige reunión con el Secretario de Estado

Las claves nuevo Generado con IA La Plataforma por el Tren Litoral valora los avances en el proyecto ferroviario que conectará Nerja y Algeciras y pide una reunión formal con el Secretario de Estado de Transportes. El impulso del estudio de viabilidad permitirá definir posibles trazados del futuro corredor ferroviario, prestando especial atención al tramo occidental entre Málaga y Estepona, donde la demanda de movilidad es mayor. El estudio evaluará la conexión con Algeciras y la posible prolongación hasta Nerja, configurando un corredor clave para vertebrar la Costa del Sol como una gran área metropolitana. La Plataforma, que agrupa a asociaciones empresariales, colegios profesionales y sindicatos, destaca la importancia de avanzar con transparencia, participación y coordinación en el proyecto.

La Plataforma por el Tren Litoral (PTL) ha valorado este viernes los avances en el proyecto ferroviario con el que se pretende conectar Nerja y Algeciras a lo largo de la Costa del Sol y ha anunciado la solicitud de una reunión formal con el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero.

Esta es una de las conclusiones de la reunión de trabajo mantenida por los miembros de este colectivo, en la que se ha destacado el impulso del estudio de viabilidad adjudicado el pasado mes de junio y que permitirá definir los posibles trazados del futuro corredor ferroviario y evaluar la viabilidad de las soluciones técnicas más adecuadas.

Según la plataforma, este paso supone un hito decisivo para la movilidad, la competitividad territorial y la sostenibilidad de toda la provincia de Málaga.

El estudio analizará distintas alternativas de trazado, prestando especial atención al tramo occidental entre Málaga y Estepona, donde la demanda de movilidad es más intensa y la congestión de tráfico más acusada.

Asimismo, se evaluará la conexión con Algeciras, nodo logístico estratégico del sur de Europa, y la posible prolongación hasta Nerja, configurando un corredor que contribuirá a vertebrar la Costa del Sol como una gran área metropolitana.

Los representantes de la plataforma destacan que el enfoque integral del estudio demuestra que el proyecto avanza con claridad de objetivos y ambición territorial, poniendo de relieve la importancia de un transporte sostenible y eficiente en toda la provincia.

Solicitud de interlocución con el Ministerio

Ante este escenario de avances, ha acordado solicitar una reunión formal con el Secretario de Estado, con el objetivo de trasladar de primera mano la visión y conocimiento técnico de las entidades que integran la plataforma, ofrecer su colaboración institucional, técnica y empresarial, y conocer de manera directa los próximos pasos, plazos y estudios previstos.

La plataforma subraya la importancia de que el proyecto avance con transparencia, participación y coordinación, reivindicando su papel como interlocutor legítimo del tejido profesional y empresarial de Málaga.

Integrantes de la plataforma

La Plataforma por el Tren Litoral está formada por asociaciones empresariales, colegios profesionales y sindicatos, entre ellos: