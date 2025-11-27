El amargo final de 'Barbie' en Campillos: de una vida llena de arte y luz a morir estrangulada por el amor de su vida

Menos de 24 horas después de que miles de personas llenasen las calles de las principales ciudades españolas alzando la voz contra la violencia de género y al grito de "¡Ni una más!", Concepción, a la que sus amigos llamaban 'Barbie', de 25 años, era presuntamente estrangulada hasta la muerte en Campillos por su pareja sentimental.

El cadáver de la víctima fue localizado en la segunda planta del domicilio de su padre, ubicado en la calle Silla después de que el presunto asesino condujera casi 200 kilómetros hasta la localidad jienense de Martos, de donde era oriundo.

Allí, se entregó ante la Guardia Civil sobre la una de la tarde de este miércoles, según han confirmado desde la Benemérita, confesando que horas antes había asesinado a su novia en Campillos.

Los agentes del cuartel jienense se pusieron en contacto con las autoridades de Campillos y la Guardia Civil accedió a la vivienda, ubicada en la calle Silla, dirección que el arrestado, de 28 años, les aportó. Allí los agentes localizaron el cadáver de Concepción.

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, la chica llevaba muy poco tiempo residiendo en Campillos con su novio. Algunos vecinos aseveran que desde el pasado verano. Además, aseguran que los habían visto por el pueblo tomando unas copas en un bar junto al padre de ella, que no se encontraba en el momento que tuvo lugar el presunto asesinato.

Concepción era conocida por todos en el pasado como Concha, aunque en redes sociales pedía que la llamaran 'Barbie', como la conocida muñeca.

La chica, de una gran personalidad, usaba su cuerpo como el mejor escaparate de su arte, ya que era tatuadora. En su mano derecha, una serpiente. En su espalda, Buda. Y en el pecho, una estrella de David. El resto de su cuerpo estaba decorado con flores, estrellas y pájaros, entre otros adornos.

Además, se había formado como maquilladora, llegando a dedicarse también a nivel profesional a esta actividad.

La víctima mostraba en su Instagram muchos de sus trabajos, con impresionantes resultados, especialmente en el maquillaje de ojos.

"Cuando amas lo que haces, reconoces la felicidad", escribía la joven desde el teatro Isabel la Católica de Granada, donde trabajó para una obra de teatro caracterizando a los personajes. En esta ciudad, además, la joven habría hecho su vida en los últimos años. Allí vivía su madre.

Según sus perfiles en redes sociales, la joven era muy divertida, tenía multitud de amigas que la piropeaban en cada instantánea que subía, y se acababa de sacar el carné de conducir. En su última publicación de Instagram se muestra encima de un BMW de color blanco con la deseada 'L' en la mano. Se sacó el carné en una autoescuela de Campillos a finales de octubre, hace menos de un mes.

Ese coche que aparece en la foto, casualmente, es el mismo que el presunto autor de su muerte se compró en 2021 en un concesionario de Jaén, por lo que se presupone que al menos hasta Halloween ambos seguían saliendo juntos. En mayo de 2025, 'Barbie' compartió un vídeo en sus redes sociales con imágenes del viaje que ambos habían realizado a Tenerife.

La chica compartió en vida un sinfín de imágenes con su novio, mostrando una felicidad inmensa con él. "Y es que si mil veces muriese, y mil y una volviera a nacer, todas te elegiría a ti", escribía en una de las publicaciones, sin ser consciente de que sería el amor de su vida el que acabaría arrebatándosela para siempre.

En el Instagram de él, ni rastro de publicaciones ni de foto de perfil. En Facebook, en el apartado de estado civil, un 'Es complicado' que ahora da mucho que pensar.

En la mayoría de los posts de 'Barbie', el presunto asesino le decía a la joven que la amaba muchísimo. En una de ellas, de junio de 2023, incluso le puso a su novia: "¿Sabes que dice la gente que damos envidia?".

Ella respondió: "No me extraña". Por sus publicaciones, daba la sensación de que la chica estaba muy enamorada, teniendo incluso una carpeta de stories destacados llamada "Mío", con decenas de vídeos con él, muchos de ellos de fiesta.

Tenían como pasión el techno y acudían siempre juntos a eventos de este estilo musical. Además, parece que ambos tuvieron un OnlyFans ahora totalmente eliminado donde compartían contenido juntos.

Al parecer, la joven habría hecho su vida fuera de Campillos, pero su familia, concretamente su padre, era muy conocido y querido en el pueblo malagueño, una localidad de menos de 10.000 habitantes que se ha visto absolutamente devastada con la noticia. No terminan de entender la muerte violenta de una chica con toda la vida por delante y que ha sido presuntamente asesinada por la persona que creía que la amaba.

En investigación

El Ministerio de Igualdad ha informado de que se encuentra recabando datos de este presunto crimen machista. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, el Ayuntamiento de Campillos ha decretado tres días de luto, ha suspendido todos los actos y eventos oficiales previstos para esta tarde y los próximos días y ha convocado a toda la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves 27 de noviembre, a las 12:00 horas, en la puerta del Ayuntamiento, y que incluirá un minuto de silencio.

"Invitamos a todas las vecinas y vecinos, colectivos y entidades sociales a sumarse a este acto solemne de condena y en memoria de la víctima", han indicado en sus redes sociales. Además, el alcalde de la localidad, Daniel Gómez, ha expresado su pésame a los familiares y ha mostrado su repulsa al asesinato machista. Pueblos hermanos como Teba también han condenado los hechos en sus perfiles.