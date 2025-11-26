Hallan el cadáver de una joven de 25 años en Campillos (Málaga): su expareja ha sido arrestada tras estrangularla

Las claves nuevo Generado con IA Una joven de 25 años ha sido hallada muerta en su domicilio de Campillos, Málaga, con signos de estrangulamiento. La Guardia Civil ha detenido a su expareja, un hombre de 28 años, como presunto autor del crimen. El detenido se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Martos, Jaén, donde confesó que podría haber matado a su pareja esa misma mañana.

Ni 24 horas han pasado del 25-N, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, y la Guardia Civil se encuentra investigando la muerte de una joven de 25 años cuyo cuerpo ha sido localizado en una vivienda de Campillos, donde al parecer vivía junto a su padre, que no se encontraba durante la mañana en la casa.

El presunto autor, un hombre de 28 años que al parecer era su ex (aunque algunas fuentes hablan de que aún eran pareja), ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de la joven. La mujer ha sido hallada sin vida en su domicilio, con claros signos de violencia compatibles con un estrangulamiento.

Según fuentes del caso, el detenido se ha presentado sobre las 13.00 en el cuartel de la Guardia Civil de Martos, en Jaén, para confesar que "podría haber matado a su pareja esa misma mañana".

Los agentes se han desplazado hasta la dirección facilitada en Campillos, concretamente hasta la calle Silla, y han confirmado que la joven había fallecido. Minutos después han procedido a su arresto, que ha tenido lugar hace unos instantes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información.

