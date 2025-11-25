Málaga es la provincia andaluza donde más denuncias se ponen por violencia de género: acumula el 22%

El 8M miles de mujeres se manifestarán contra la desigualdad y la violencia machista.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga es la provincia andaluza con mayor número de denuncias por violencia de género, acumulando el 22% del total regional y con 4.447 denuncias presentadas hasta noviembre de 2025. Desde 2003, han sido asesinadas 62 mujeres en Málaga por violencia machista, lo que representa el 45% de los feminicidios en Andalucía y una tasa de 7,6 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Solo el 23% de las víctimas asesinadas desde 2003 en Málaga habían presentado denuncia previa; en 2024 ninguna de las víctimas denunció antes del crimen. El sindicato CCOO exige mayor coordinación institucional, formación específica para empleados públicos y una evaluación transparente de los recursos destinados a luchar contra la violencia de género.

Es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y Málaga vuelve a situarse este año en el epicentro de la violencia machista en Andalucía. En 2024, cinco mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex en la comunidad y, en lo que llevamos de 2025, la cifra ya se ha igualado: ya van otras cinco víctimas, que suponen la mitad de los asesinatos en Andalucía: Lina, Pilar, Zunilda, Eva y María Victoria. Desde 2003, la provincia acumula 62 mujeres asesinadas, un dato que la convierte en el territorio andaluz con mayor incidencia, con 7,6 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

Estos datos provienen de un informe difundido por Comisiones Obreras, que pone el foco en que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas más graves del país en la sociedad actual. No alude solo a los asesinatos, sino también al acoso, la violencia sexual, laboral, digital o incluso institucional. “La más extrema de las violencias son los asesinatos machistas”, alertan. Y, aunque se han reforzado los recursos, la formación y los cambios normativos, el impacto real continúa siendo insuficiente.

Desde que existen registros oficiales, el tramo de edad más afectado en Málaga es el de 41 a 50 años, con 17 mujeres asesinadas, seguido de las jóvenes entre 21 y 30 años, con 16 casos.

Una provincia con el mayor volumen de denuncias

Málaga es también la provincia andaluza donde más mujeres denuncian. Acumula el 22 por ciento de todas las denuncias registradas en Andalucía. Hasta noviembre de 2025 se han presentado 4.447 denuncias, 151 más que en el mismo periodo del año anterior.

De las mujeres asesinadas desde 2003 en Málaga, solo el 23% había denunciado. "En 2024 ninguna víctima había presentado denuncia previamente", han explicado, mientras que en 2025 únicamente constan dos denuncias.

Para CCOO, estos datos reflejan un problema estructural. “Algo está fallando”, advierten, cuando las cifras no muestran una mejora pese al aumento de recursos y a la intervención de distintos organismos. El sindicato recuerda que Málaga representa por sí sola el 45 por ciento de los feminicidios andaluces (62 desde 2003, cinco de ellos en 2024).

La Ley 7/2018 amplió el concepto de víctima de violencia de género para incluir a los menores, lo que permite mostrar con crudeza la dura realidad de la violencia vicaria. En 2024 se registraron 10 menores asesinados en España, tres de ellos en Andalucía. En Málaga, desde 2013, se contabilizan tres menores asesinados y 23 huérfanos, "de los cuales el 52% han sido en estos cuatro últimos años".

En 2024 hubo 1.417 órdenes de protección, un 7% menos que en 2023, situando a Málaga junto con Sevilla como las provincias con más solicitudes. Sin embargo, el índice por cada 10.000 mujeres es muy inferior al de la media andaluza y nacional: solo ocho órdenes. "Solo el 16,3% de las denuncias derivan en una orden de protección", han indicado desde Comisiones Obreras, recordando que a Lina, en Benalmádena se le denegó esa orden y acabó muriendo asesinada presuntamente por su marido, Augustine. Hacen un llamamiento a las instituciones políticas y judiciales.

Exigen más coordinación institucional

El sindicato reclama a la Comisión Provincial de Seguimiento contra la Violencia de Género que adopte medidas de forma urgente y refuerce la coordinación entre todos los agentes implicados.

Entre las prioridades, subrayan la formación específica en violencia de género para empleados públicos de todas las áreas, no solo de los servicios especializados, para generar confianza y facilitar que las mujeres se atrevan a denunciar.

También piden una evaluación transparente del uso de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género y una correcta ejecución de los programas previstos. “Los recursos deben servir no solo para mejorar la protección inmediata, sino para transformar la estructura social y cultural que sostiene la violencia”, insisten.

Apoyo sindical y llamado a la ciudadanía

CCOO recuerda que mantiene activo su servicio de atención y asesoramiento laboral para mujeres trabajadoras, además del Servicio de Defensa Legal Gratuito.

El sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía de Málaga a participar en la manifestación convocada por la Plataforma Feminista, apoyada por CCOO, que se celebrará hoy, martes 25 de noviembre a las 19.30 horas, con salida desde la plaza de la Merced.