"‘¡¡¡3er carril ya!!!": pancartas en la autovía de Málaga reflejan el hartazgo por los atascos en la zona este

Las claves nuevo Generado con IA Vecinos cuelgan pancartas en puentes de la autovía de Málaga exigiendo la construcción urgente de un tercer carril para aliviar los atascos. El aumento de tráfico, provocado por el crecimiento poblacional en localidades como Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, ha intensificado la congestión en la autovía oriental. Un simple incidente en la vía puede originar retenciones de horas, obligando a conductores a modificar horarios y rutas, con un coste diario estimado de 1,3 millones de euros. El Ministerio de Transportes aún no ha presentado soluciones concretas y sigue pendiente la publicación de un estudio de viabilidad para decidir la mejor opción.

Dos simples pancartas en varios puentes de la autovía que da acceso a Málaga capital desde la zona oriental de la provincia, a la altura de La Cala y Añoreta, para resumir el hartazgo social que generan los continuos atascos en este punto de la red viaria.

Un mensaje corto y escueto, "¡¡¡3er carril ya!!!", para evidenciar el malestar creciente que existe una parte importante de la ciudadanía, validando una de las grandes reclamaciones que en materia de infraestructuras viene realizando la provincia en los últimos años al Gobierno central.

El crecimiento de la intensidad de tráfico en la autovía oriental, alimentado por los incrementos de población de localidades como Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, principalmente, ha degenerado en un aumento considerable en la congestión de la carretera de alta capacidad.

Y, como consecuencia, un mínimo incidente en la vía provoca importantes retenciones que, como se ha podido comprobar en las últimas semanas, pueden llegar a bloquear durante horas el principal acceso a la capital desde la zona este.

En este sentido, es de destacar el análisis realizado por el especialista Carlos Sedano, quien subraya cómo muchos conductores se han visto obligados a cambiar sus hábitos de desplazamiento modificando horarios, turnos de trabajo y rutas.

Sedano realiza una estimación, incluso, de lo que suponen estas retenciones para el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas afectadas. Para ello, toma como ejemplo un tramo donde circular a primera hora de la mañana es un auténtico suplicio: desde Añoreta, en Rincón de la Victoria, hasta la entrada de la Hiperronda, de 20 kilómetros.

De acuerdo con los cálculos realizados, estos atascos pueden generar unos costes diarios de 1,3 millones de euros.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Transportes sigue sin activar una sola solución mediante la que reducir los problemas de circulación. Por el momento, se sigue a la espera de conocer las conclusiones del estudio de viabilidad impulsado meses atrás, que permitirá precisar cuál de las diferentes opciones es la más adecuada.