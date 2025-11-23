La borrasca Claudia sigue notándose en los embalses de Málaga: recuperan 5 hectómetros tras las lluvias

La borrasca Claudia dejó Málaga a principios de la semana pasada, pero su paso sigue notándose en los embalses de la provincia. En los últimos 12 días, los pantanos han recuperado 5 hectómetros.

Actualmente, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, los embalses de la provincia se encuentran al 46% de su capacidad con 277 hectómetros, cinco más que hace 12 días, cuando tenían 272 hectómetros.

Así, el embalse de Guadalteba ha sumado un hectómetro desde el pasado 10 de noviembre y cuenta con 78,2 hectómetros y está al 51% de su capacidad. Esto hace que sea el pantano con más agua de la provincia.

De cerca le sigue la Viñuela, que está al 42,7% de su capacidad, alberga en estos momentos 70,2 hectómetros, dos más que el pasado 10 de noviembre.

El tercer embalse con más agua es el del Guadalhorce, cuyas reservas hídricas son las mismas que hace 12 días. Cuenta con 43,9 hectómetros y está al 34,9% de su capacidad.

El siguiente es la Concepción con 36,3 hectómetros, dos más que antes del paso de la borrasca claudad. Está al 63% de su capacidad total.

En el Conde del Guadalhorce las reservas han subido 0,7 hectómetros y se encuentra ahora al 43,5% de su capacidad con 28,9 hectómetros.

Por último, están los embalses del Limonero y Casasola. Las reservas de ambos pantanos no han variado en grandes cantidades. El primero, al 82,3% de su capacidad, contiene 11,5 hectómetros y Casasola con 8,4 hectómetros está al 38,8%.

Cabe recordar que en Málaga, la borrasca Claudia dejó grandes cantidades en diferentes puntos de la provincia.

Tales fueron las cantidades que, según datos aportados por la Junta de Andalucía, las mayores precipitaciones se han registrado en Cortes de la Frontera con cerca de 172 litros por metro cuadrado, en Jubrique con 150 litros y en Benamargosa con 128 litros.

La intensidad de las precipitaciones fue tal que en Algarrobo llegaron a caer en una hora 16,8 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, en Nerja, según la Aemet, cayeron 18 litros por metro cuadrado este lunes y en Vélez-Málaga 8,4 litros.