Así avanza la construcción de un nuevo barrio con casi 300 viviendas en Alhaurín de la Torre

El crecimiento urbanístico de Alhaurín de la Torre y, por ende, del área metropolitana de Málaga, da un nuevo paso con la aprobación del proyecto de reparcelación que va a permitir la construcción de casi 300 viviendas.

La aprobación municipal, que data de finales del pasado mes de octubre, permite avanzar en el desarrollo del sector UR-TA-02, una gran bolsa de suelo situada al norte del municipio, junto a la variante de la A-404 y frente a la vía pecuaria que conecta con el sector UR-TA-01.

El documento, que desarrolla los criterios del PGOU y la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), ordena un ámbito de 125.144 metros cuadrados y define el reparto de cargas, beneficios y cesiones entre los propietarios implicados.

Entre ellos, el mayoritario es la mercantil Laurosur S.L. (50%) y la familia Ternero, con Juan Ternero Rueda y sus tres hijos, que completan el resto del proindiviso.

El planeamiento prevé la construcción de 288 viviendas de uso residencial, distribuidas en seis parcelas lucrativas, con un aprovechamiento edificable global de 37.543 metros cuadrados. Las parcelas con mayor peso son la P-3, con 124 viviendas y 14.785 metros cuadrados de techo, y la P-4, con 42 viviendas y 5.894 metros cuadrados de techo.

Junto al uso residencial, el proyecto reserva amplios espacios públicos: más de 32.000 metros cuadrados de zonas verdes, 10.000 metros para equipamientos, además de viales, conexiones con la A-404 y otras cesiones gratuitas al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía.

Las cargas urbanísticas ascienden a 3,4 millones de euros, distribuidas entre los copropietarios según su porcentaje de participación y el aprovechamiento adjudicado.

Estas cargas cubrirán los gastos de urbanización, infraestructuras, servicios y tramitaciones administrativas necesarias para la ejecución del sector. Según el proyecto, la finca se encuentra libre de cargas y arrendamientos.

Con esta actuación, Alhaurín de la Torre sigue consolidando su expansión hacia el norte, en un contexto de alta demanda residencial y con nuevas zonas urbanas que integran viviendas, parques y equipamientos.