El ‘milagro’ de la castaña en Málaga: crece un 200% la cosecha tras la sequía y el control de la plaga de la avispilla

El futuro de la castaña en Málaga es “esperanzador” y así lo asegura Miguel de UPA Málaga, ya que la cosecha de este año se ha visto menos afectada por la plaga de la avispilla.

Las lluvias del pasado invierno y de la última primavera han sido claves para salvar la cosecha de este año. Eso sí, han echado en falta precipitaciones a principios de septiembre para que el año fuera redondo. “Con el cambio climático esas lluvias hacen ya tiempo que no caen, pero habrían sido ideales”, explica el agricultor a EL ESPAÑOL de Málaga.

Asimismo, sostiene que, con estas precipitaciones y el hecho de haber podido controlar la plaga de la avispilla gracias a una lucha biológica al soltar el depredador natural de este animal, la situación ha mejorado.

“La mesa de la castaña aprobó que soltáramos el torymus sinensis”, señala Miguel, y con la ayuda del IFAPA lo consiguieron. Cabe señalar que llegaron a este punto porque este es el depredador natural y el agente de control biológico más eficaz contra la avispilla del castaño.

Por ello, tras varios años con las cosechas mermadas debido a la avispilla y la sequía, han cerrado la campaña de 2025 con mucha esperanza puesto que han recogido unos 3 millones de kilos, frente al millón del año pasado.

Cierto es que está lejos de los niveles que alcanzaban antes de la plaga, que rondaba los 7 millones, pero el agricultor incide en que llegar a este punto es una muestra de que todo irá a mejor. “Venimos de años malos y este año estamos empezando a recuperarnos”, asegura.

El mayor problema del sector

Pese a que este año la cosecha ha ido bien, hay algunos aspectos que tiene a los trabajadores de la castaña en vilo. El que más preocupa es el precio de este fruto.

En este sentido, Miguel incide en que “el castaño no es ajeno al resto de sectores” y al igual que sucede, por ejemplo, con el mango, los agricultores consideran que no les pagan lo suficiente.

El precio del kilo ha estado por debajo de los 2 euros, rondando el 1,5 euros o incluso 1 euro. En ningún momento, durante esta campaña que finalizó hace un par de semanas, el kilo ha costado más de 2 euros, lo que no cubre los costes de recolección.

Esto pone en peligro al sector, puesto que los productores se “desmoralizan”, lo que agrava el problema de mano de obra al que ya se están enfrentando.

Tipos de castaña

La recolección de castaña comenzó a finales de septiembre con las variedades más tempranas: Portuguesa (en Igualeja y Cartajima), Bravía temprana (Jubrique), Rubia temprana (Genalguacil) y Gallega (Júzcar y otros municipios).

Días después comenzó la recogida de la variedad Pilonga, que supone más del 90% de la producción total en el Valle del Genal.

Este tipo de castaña, considerada la tercera mejor del mundo, destaca por su excelente sabor, gran tamaño, color uniforme y facilidad de pelado, características que la hacen especialmente apreciada para el consumo en fresco.

Algo peculiar de esta especie de castaña es su relativa resistencia a la avispilla. La superficie cultivada en la zona alcanza las 3.500 hectáreas, con una producción media anual que oscila entre 3,5 y 4 millones de kilogramos.