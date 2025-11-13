Desesperados por el corte de la A-45 en Antequera por un accidente: "Estamos atrapados desde hace horas"

Imagen de las retenciones que se están registrando en la A-45.

No hay día de la semana sin que las carreteras de la provincia de Málaga queden atascadas. A los episodios registrados en la parte oriental de la A-7, punto negro de las últimas grandes retenciones, hay que sumar este jueves la A-45, en Antequera.

Según han informado desde la Dirección General de Tráfico, la autovía se encuentra cortada a la circulación en sentido Córdoba como consecuencia del accidente sufrido por un camión en el punto kilométrico 104. No hay que lamentar heridos en el siniestro.

Como alternativa, desde el organismo estatal se recomienda el uso de la N-331.

Las reacciones a los mensajes lanzados por Tráfico en sus redes sociales no se han hecho esperar. "Estamos atrapados hace dos horas y media es de traca, no hay derecho que no se haya solucionado ya, tercermundista…", comentaba una usuaria de X.

En una línea parecida, otro usuario afirmaba: "Por Dios ¿cuánto queda? Dicen que no hay heridos, ¿no pueden darse más prisa en apartar el camión?”