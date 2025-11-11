La Aemet advierte de que la borrasca Claudia llegará antes a Málaga: se adelanta la previsión de lluvias al jueves

Varias personas protegiéndose de la lluvia en Málaga en una imagen de archivo. P.T.

Las lluvias van a volver a la provincia de Málaga y esta vez lo hacen con la llegada de la borrasca Claudia. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las precipitaciones se adelantarán y llegarán antes de lo previsto.

En concreto, lo harán el jueves con una probabilidad que va desde el 60% al 90% dependiendo del municipio. En la capital y Antequera la posibilidad de lluvia es del 60%. En Coín sube hasta el 80% y en Marbella será del 90%.

Cabe señalar que para el resto de la semana, desde el próximo viernes y hasta el domingo, la probabilidad de lluvia en toda la provincia es del 100%.

Las precipitaciones llegan de la mano de una borrasca profunda atlántica llamada Claudia que también va a hacer que las temperaturas bajen de manera significativa en toda la provincia “para volver a los valores prácticamente normales para la época del año”, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

En cuanto a las temperaturas, en la capital las mínimas oscilarán entre los 10 y los 17 grados. En cambio, las máximas llegarán a situarse en 26 grados la primera parte de esta semana, pero a partir del viernes caerán hasta los 20 grados.

Así, en Marbella, las mínimas se mantendrán entre los 15 y 16 grados durante toda la semana. Las máximas, al igual que en otros puntos, serán de 26 grados hasta el fin de semana y caerán hasta los 20 grados.

En Antequera, las mínimas llegarán hasta los 7 grados y las máximas de 26 grados hasta el jueves, bajarán durante el fin de semana hasta los 17.

En Coín, podrían llegar a registrar hasta 27 grados de máxima durante esta primera parte de la semana, para bajar hasta los 20 durante el fin de semana. En cambio, las mínimas rondarán entre los 12 y los 15 grados.