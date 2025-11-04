AENA impulsa una inversión de 31,4 millones para renovar el pavimiento de las plataformas del aeropuerto de Málaga

Imagen de archivo de un avión de la compañía Ryanair en el aeropuerto de Málaga. Álvaro Cabrera

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sigue siendo el gran protagonista de buena parte de las inversiones ya programadas en la provincia. A los avances ya afrontados por AENA en la apuesta por la ampliación de sus instalaciones, en una operación que puede suponer unos 1.500 millones de euros de desembolso, hay que unir ahora una intervención más inmediata sobre parte del complejo y que alcanza los 31,4 millones de euros.

Este es el valor (IVA incluido) de los trabajos de renovación del pavimento de las plataformas R1, R2, R3, R4 y R5 que acaba de licitar el organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Atendiendo a los detalles contenidos en el concurso, las empresas interesadas tienen hasta el 17 de noviembre próximo para presentar sus ofertas.

Mapa con las zonas de actuación en el Aeropuerto de Málaga.

El objetivo de esta intervención es el de solucionar, entre otros, los problemas de drenaje, nivelación, balizamiento y cumplimiento normativo en todas las rampas.

Asimismo, se pretende mejorar la calidad del pavimento, optimizar la seguridad operacional, minimizar interferencias y corregir incumplimientos detectados en las inspecciones anteriores.

En este sentido, el proyecto de actuación recoge la necesidad de demoler y reconstruir aquellos pavimentos deteriorados en las rampas 1 y 2; así como reconstrucción parcial y mejoras en las rampas 3, 4 y 5.

Otra de las tareas pasa por regularizar y adecuar las pendientes en rampas 1 y 2, según normativas de aeródromos internacionales, para facilitar el drenaje superficial adecuado.

Asimismo, será renovada y ampliada la red de drenaje (canaletas, rejillas, colectores); se instalarán sistemas de balizamiento LED en calles de rodaje y plataformas con nuevos bancos de tubos y arquetas; se colocarán nuevas señalizaciones horizontales y letreros para cumplimiento operativo, y se repondrán todos los servicios y elementos afectados (redes de agua y telecomunicaciones, vallados de seguridad, anclajes de aeronaves, servicios aeroportuarios).