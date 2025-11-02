A subasta un complejo de apartamentos turísticos en plena Costa del Sol: la Agencia Tributaria pide 1,7 millones

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha puesto en marcha la subasta pública del pleno dominio de las dependencias y servicios destinados a la explotación y administración del complejo de apartamentos turísticos Manilva Green (anteriormente conocido como Manilva Park), ubicado en el municipio malagueño de Manilva, con un valor de salida de 1.731.950 euros.

Según consta en la documentación registral, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la finca cuenta con una tasación oficial de 2.164.938 euros y corresponde al 100% de la propiedad del conjunto de instalaciones situadas en las plantas baja y de acceso del edificio número 9 del complejo, en el Camino del Peñoncillo.

La superficie construida total es de 1.201 metros cuadrados, repartidos entre ambas plantas, y dispone de vestíbulo principal, almacenes, gimnasio, comedor, cocina, recepción, sala-bar, tienda y áreas administrativas.

El bien subastado representa una cuota del 14% en los elementos comunes del conjunto, y forma parte del proyecto turístico constituido en régimen de división horizontal en 2007 mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad de Manilva.

La subasta forma parte de un expediente de ejecución derivado de una anotación preventiva de embargo a favor de la AEAT, prorrogada en el tiempo.

El expediente también refleja diversas cargas y gravámenes sobre la finca, entre ellas una hipoteca unilateral a favor del Estado por importe de 226.983 euros y distintas anotaciones de embargo de entidades públicas y privadas que en conjunto superan el millón de euros en deudas, intereses y costas judiciales.

Esta actuación se enmarca en las subastas públicas de bienes embargados que promueve la AEAT en distintas provincias españolas con el fin de recuperar créditos pendientes y garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales.