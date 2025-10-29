Las lluvias llegan a Málaga e inundan calles en la provincia: caen más de 45 litros en 12 horas en Ojén

Las claves nuevo Generado con IA Las fuertes lluvias han causado inundaciones en la provincia de Málaga, especialmente en Ojén, donde se han registrado más de 45 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. Municipios como Mijas y Fuengirola han sufrido acumulaciones de agua significativas, con más de 35 litros por metro cuadrado en Fuengirola, complicando el tráfico y provocando contenedores flotantes. La provincia de Málaga está bajo alerta amarilla por lluvias intensas y tormentas, con pronósticos de hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas, y posibles tornados o trombas marinas.

El temporal ha tocado Málaga y lo ha hecho con intensidad. Ya hay calles de algunos municipios de la Costa del Sol inundadas, debido a la cantidad de agua que ha caído. Eso sí, Ojén es la zona donde más está lloviendo: han registrado más de 40 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas.

En cuanto a los municipios inundados, son Mijas y Fuengirola. En concreto, zonas como calle Azucena en las Lagunas de Mijas; Cerrado del Águila (Mijas); Camino de Coín (Mijas); y el parking exterior del Centro Comercial Miramar en Fuengirola se ha acumulado el agua hasta el punto que el paso de los coches se ha complicado y ha habido contenedores de basura flotando en mitad de la vía.

En cifras, en Fuengirola, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han caído más de 35 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas.

En el caso de Mijas, según la Red Hidrosur, el acumulado de las últimas 24 horas es de 30 litros por metro cuadrado. En las últimas 12 horas, la cantidad registrada ha sido de 25,7 litros y en la última hora de más de 10 litros.

Así, Ojén es el municipio malagueño donde más está lloviendo este miércoles. En concreto, en las últimas 12 horas han caído 46 litros por metro cuadrado (49,6 en las últimas 24 horas) y 10 litros en la última hora.

Por otro lado, en Coín han caído 23,3 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas y de cerca le sigue el río Genal a su paso por Jubrique, con un acumulado de 21,8 litros.

Unos 18 litros han caído en Los Reales; 17 litros en río Guadiaro en Majaceite; 16,5 litros en Majada de las Lomas; 13,9 en la Depuradora de Marbella; 11,7 en el embalse de la Concepción; y 10,5 litros en Ronda.

Aviso amarillo

La provincia de Málaga está en alerta amarilla por fuertes temperaturas. La alerta está activa en toda la provincia: Ronda, Antequera, Axarquía, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital.

La alerta se activó a las 9.00 horas en algunas zonas y otras se sumaron a las 11.00 horas. La estimación es de registrar 25 litros por metro cuadrado en una hora y 70 litros en 12 horas.

Asimismo, el aviso también es de tormentas y la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que se formen tornados o trombas marinas.