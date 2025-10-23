Precaución al volante: esta carretera de la Costa del Sol está entre las más peligrosas de toda España

Las claves nuevo Generado con IA Dos tramos de la carretera N-340 en la Costa del Sol han sido identificados por la Asociación de Automovilistas Europeos como zonas de alto riesgo para los conductores. El kilómetro 302 de la N-340 en Málaga tiene un índice de peligrosidad medio de 146,9, con tres accidentes con víctimas entre 2019 y 2023. En la autopista AP-7, el tramo más peligroso se encuentra en el kilómetro 167, con cinco accidentes y doce víctimas en los últimos cinco años. El kilómetro 200 de la AP-7 es el punto con mayor intensidad de tráfico en Málaga, con una media diaria de 23.706 vehículos y cuatro accidentes registrados.

Aunque Málaga no aparece entre las provincias españolas con los tramos más letales de la red viaria nacional, dos puntos de su geografía sí destacan por su elevada siniestralidad en un informe realizado por la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA). Se trata de dos segmentos de la carretera N-340, identificados por la AEA como zonas de riesgo alto para los conductores que las transitan.

En el estudio estatal de la Red de Carreteras del Estado no figura ningún tramo malagueño entre los más peligrosos de España —como ocurre en otras provincias donde el índice de peligrosidad multiplica hasta por 598 la media nacional—. Sin embargo, Málaga sí se cuela en el listado general de los 270 tramos más conflictivos del país, con varios kilómetros que presentan una peligrosidad media muy por encima de la media nacional.

El informe autonómico, más detallado para el territorio andaluz, pone el foco en un punto concreto: el kilómetro 302 de la N-340. Con un índice de peligrosidad medio (IPM) de 146,9, ha habido en cuatro años tres accidentes con víctimas, de los que resultaron cuatro personas heridas o fallecidas (de 2019 a 2023).

El informe se llama 270 carreteras más peligrosas de España (2025), y ha sido elaborado por el colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que toma como periodo de referencia los años 2019 a 2023 y datos oficiales del Índice de Peligrosidad Medio, del Ministerio de Transportes.

Así, según el informe Las 100 autopistas más peligrosas 2025, nueve tramos de autopista que atraviesan la provincia se encuentran marcados como puntos negros en este informe. Ocho de esos puntos se encuentran en la AP-7, la Autopista del Mediterráneo, mientras que el noveno se localiza en la AP-46, dentro del término municipal de Almogía. Sumando todos estos tramos, se han registrado 30 accidentes con víctimas y 56 personas heridas o fallecidas entre 2019 y 2023.

El tramo más complicado se encuentra en el kilómetro 167 de la AP-7, entre Estepona y Marbella, donde se contabilizan cinco accidentes con un total de doce víctimas en el último quinquenio. El índice de peligrosidad llega a los 22,9.

El estudio también pone sobre la mesa que el tramo de la AP-7 en el kilómetro 200 es el que tiene más intensidad de tráfico en toda la provincia, con una media diaria de 23.706 vehículos. En ese punto se produjeron cuatro accidentes y once víctimas durante el periodo a estudiar.