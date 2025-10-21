Alerta en Málaga: incendio forestal activo en Benamargosa con bomberos en acción

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio forestal activo en Benamargosa, Málaga, moviliza a bomberos del Plan Infoca. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía informa sobre el despliegue de un helicóptero ligero y un grupo de bomberos forestales. La Junta de Andalucía amplió la época de peligro alto de incendios forestales hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas.

El fuego reaparece este martes en la provincia de Málaga. Los efectivos del Plan Infoca están luchando desde hace algunas horas contras las llamas en el municipio de Benamargosa.

Así lo apuntan desde la cuenta oficial del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía en la red social X.

De acuerdo con los datos aportados, hay desplazados a la zona afectada por el fuego un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía acordó hace apenas una semana la ampliación de la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía debido a las altas temperaturas. De este modo, la misma se ha extendido hasta el 1 de noviembre.