Canal Sur pagó 70.000 euros por retransmitir el mano a mano de los toreros Emilio de Justo y Fortes en La Malagueta

Imagen de la corrida de toros del pasado 21 de agosto en Málaga, protagonizada por Emilio de Justo y Fortes.

Uno de los acontecimientos taurinos de este año ha tenido la plaza de toros de La Malagueta, en Málaga capital, como protagonista. Allí se dieron cita el pasado 21 de agosto Emilio de Justo y Saúl Jiménez Fortes.

Según rezan las crónicas de ese día, el mano a mano de los dos toreros fue todo un éxito, congregando una gran entrada en el coso malagueño.

El espectáculo no sólo fue presenciado por quienes se dieron cita en la histórica plaza, sino también por todos aquellos andaluces que quisieran hacerlo. Y ello gracias a la retransmisión ofrecida en directo por Canal Sur Radio y Televisión.

Tan señalado evento fue debidamente anunciado en las semanas previas, elevando el valor de la pugna de los dos diestros.

Lo que ahora podemos conocer, gracias a la publicación de la formalización del contrato de retransmisión, es que para poder llevar la corrida a todos los hogares de Andalucía, Canal Sur desembolsó 70.000 euros. Una cifra que alcanza los 84.700 euros si se incluye el IVA.

Esta es la información contenida en el anuncio recogido en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, en la que se alude de manera estricta a la "adquisición de derechos de emisión de la corrida de toros a celebrar en Málaga el 21/08/25". La adjudicataria fue la empresa Lances de Futuro, S. L., como responsable de la gestión y explotación de La Malagueta.

Aunque es ahora cuando se incorpora este documento a la plataforma, la fecha de adjudicación del servicio data del pasado 16 de junio.