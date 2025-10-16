"¡No puede ser verdad. Obras a las 6:40!": el cabreo de un conductor atrapado en el caos de la A-7 de Málaga

Francisco ha salido de su casa este jueves alrededor de las 06:40 horas. Poco más o menos como lo hace todos los días. Desde el punto de origen hasta su destino, en el polígono Guadalhorce, suele tardar unos 25 o 30 minutos.

Eso siempre que no se encuentre con algún sobresalto en la autovía A-7, en el tramo que se extiende desde Benagalbón hasta Málaga capital.

Y es justamente lo que le ha ocurrido. "Cuando me estaba incorporando a la autovía por la salida de Benagalbón ya estaba la fila de coches parada. Parecía que había sido por un accidente, pero al mirar el navegador del coche y un panel informativo de la autovía me encuentro con un mensaje de obras", explica a EL ESPAÑOL de Málaga.

"¡No puede ser verdad. Obras a las 6:40 horas en una de las carreteras más conflictivas en cuanto a tráfico en hora punta!", ha reflexionado este sufrido conductor, quien da por seguro que no ha sido el único que ha tenido ese pensamiento al ver lo que estaba ocurriendo.

Su malestar ha ido en aumento con el paso de los minutos. "¿De verdad que Carreteras del Estado no tenía otro día/hora para hacer ese arreglo?".

Llegado ese punto en el que ya se encuentra dentro de la ratonera que ha sido este jueves la A-7, en la parte oriental, a Francisco no le ha quedado otra que tirar de paciencia. "No te queda otra que poner la radio y ver de forma incrédula cómo se suceden los conos cortando el carril izquierdo de la autovía desde la incorporación en Benagalbón hasta pasada la salida del Rincón de la Victoria".

Esa distancia, de apenas un kilómetro, le ha llevado unos 30 minutos. Superado el primer embrollo se encuentra con que la situación no se normaliza. "Piensas que se están riendo de ti y que Carreteras del Estado asume con total tranquilidad que los problemas existen y van a seguir existiendo sin hacer absolutamente nada por querer ponerle remedio".

"Ya no se trata de poder, se trata querer", dice fastidiado. Desde su punto de vista, la única manera de intervenir es aumentando la capacidad de la vía con un tercer carril. No queda otra ante el crecimiento constante de la población en esta zona de la provincia.