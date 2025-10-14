La autopsia descarta el homicidio en el caso de la extraña muerte de un matrimonio en Coín
Los fallecidos tenían 41 y 48 años y dejan huérfana a una menor de solo 4 años. Aún quedan pruebas toxicológicas pendientes para conocer las causas de sus fallecimientos.
Más información: La Guardia Civil investiga el fallecimiento de una pareja en una "infravivienda" de Coín
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado el homicidio en el caso del hallazgo de un hombre y una mujer, matrimonio, hallados muertos este pasado domingo en el interior de una infravivienda en mitad del campo la zona de Arroyo de las Piedras, en el municipio malagueño de Coín.
"No hay ningún tipo de indicio, ni aparente ni que haya desvelado la autopsia que ya se ha practicado, que indique que haya habido una persona ajena al matrimonio, que haya podido haber algún tipo de ataque o de lesión provocada por una tercera persona. Es decir, se descarta en este preciso momento que haya habido algún tipo de homicidio", ha dicho Fernández cuando ha sido preguntado por los periodistas por este suceso este lunes en Estepa (Sevilla).
Sin embargo, habrá que esperar a conocer los informes toxicológicos que se le van a realizar a ambas víctimas, de 41 y 48 años. Estos pueden tardar aproximadamente un mes "para determinar si ha habido algún tipo de ingesta de algún tipo de sustancia que haya podido provocar la muerte". "Pero por lo pronto se descarta la acción de una tercera persona a esta pareja", ha insistido Fernández.
Los fallecidos tenían una niña de solo cuatro años de edad. La Guardia Civil abrió una investigación tras tener constancia de los hechos. Sobre las 19.00 horas del domingo, el 112 recibió una llamada alertando del suceso y hasta la zona se movilizaron Guardia Civil, Policía Local y los sanitarios del 061, que solo pudieron certificar ambas muertes.
El aviso hablaba de dos personas fallecidas en el interior de "una casa de campo, una infravivienda" en la zona referida del municipio del Valle del Guadalhorce. No ha trascendido en ningún momento cuánto tiempo podían llevar allí los cadáveres.