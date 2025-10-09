Ni Marbella ni Fuengirola: este es el pueblo donde más sube el precio de la vivienda; está a media hora de Málaga

La disparatada subida de los precios de la vivienda en la provincia de Málaga ya no distingue entre pueblos y ciudades, entre el litoral y las zonas de interior… La aplastante realidad es que comprar una casa es ya casi imposible en cualquier municipio.

No obstante, la estadística de portales inmobiliarios como Idealista sí permite medir hasta qué punto la evolución del mercado se deja sentir sobre espacios, aparentemente, secundarios.

Es el caso de Pizarra, localidad que, a ojos de los especialistas de Idealista, sufre la mayor subida del precio de la vivienda de segunda mano en el último año.

Atendiendo a los datos actualizados con los valores del pasado mes de septiembre, en Pizarra el metro cuadrado alcanza los 2.054 euros, lo que supone un 37,8% más que el mismo mes de 2024. Es el doble que hace justo cinco años.

Situado en el Valle del Guadalhorce, se encuentra a apenas media hora en coche de Málaga capital. Esta escasa distancia convierte a este municipio en especialmente atractivo para compradores incapaces de asumir los precios de la capital de la Costa del Sol.

Idealista recoge actualmente 107 anuncios de casas en venta en Pizarra. Los precios oscilan entre los 64.900 euros de un piso de 49 metros cuadrados y los 3.150.000 euros de un chalé de 589 metros cuadrados.

Aunque el incremento es algo menor, otro pueblo donde se acusa una variación al alza más que significativa es Almayate Bajo, con un incremento del 32,2%. El metro cuadrado queda instalado en los 3.214 euros. El tercer municipio con mayor subida es Algarrobo Costa, con un 28,2%, hasta alcanzar los 3.688 euros el metro.

Todas estas localidades están muy lejos, en términos absolutos, de los valores que alcanza la vivienda en Marbella y Benahavís. Mientras en la ciudad marbellí el metro cuadrado de la vivienda de segunda mano se sitúa en los 5.410 euros (+9%), en la segunda sube hasta los 5.391 euros (+16,1%).