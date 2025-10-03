Los hoteleros de la Costa del Sol rechazan de plano la tasa turística: "Afectaría a la competitividad"

Apenas dos días después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pusiera de nuevo sobre la mesa el debate sobre la tasa turística, abogando por su aplicación y el cobro de entre 3 y 4 euros a los turistas, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) expresa su rechazo absoluto a la iniciativa.

Por medio de un comunicado oficial, la patronal ha manifestado su "rotunda oposición" a la aprobación de esta medida, al entender que generaría "consecuencias negativas en la industria turística".

A su juicio, se trataría de un impuesto, "sin retorno inmediato para la industria turística y sin garantías para aumentar el parque de viviendas".

"Somos conscientes del déficit de la Administración local para prestar servicio a sus ciudadanos, pero la aprobación del impuesto turístico afectaría muy negativamente a la competitividad del sector y, por extensión, al conjunto de la economía local y regional", sostiene el presidente de Aehcos, José Luque.

Luque ha recordado experiencias similares en otras comunidades como Baleares o Cataluña, donde se ha constatado que el supuesto sentido finalista de ese impuesto no se ha cumplido, "ya que el dinero recaudado está siendo destinado a corregir déficits de financiación de otros servicios públicos".

Por su parte, Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de Aehcos, cree que no se han analizado adecuadamente las consecuencias que tendría una decisión "tan trascendente", apuntando entre otras, "el aumento de costes para los turistas, la potencial desventaja competitiva respecto a otras regiones y la reducción del gasto turístico".

En este sentido, Aehcos hace especial hincapié en el agravio fiscal comparativo entre las distintas comunidades autónomas que supone la creación de este nuevo impuesto.

Incluso, asegura que es un impuesto que afectaría de forma directa a todos los andaluces y malagueños que quisieran disfrutar de sus períodos de ocio en Andalucía.

Para los hoteleros, el incremento en los precios incidiría negativamente en el bolsillo de las familias y en la satisfacción del turista, dañando la fidelización de los visitantes y generando una pérdida de competitividad.