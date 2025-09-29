El pueblo de Almería donde nació Juan y Medio: tiene 800 habitantes y fue uno de los grandes afectados por la DANA

Juan José Bautista Martín, más conocido como Juan y Medio, es la cara más representativa de la televisión andaluza. El comunicador lleva más de 30 años presentando diferentes formatos en la pequeña pantalla, desde que debutó en el programa Inocente Inocente en Telemadrid.

Este domingo ha sido el encargado de iniciar la nueva temporada de Lo de Évole en La Sexta. Jordi Évole apostó por el presentador como el primer invitado de la nueva tanda. En la entrevista, el andaluz ha repasado su vida personal y profesional.

El presentador nació hace 62 años en un pequeño municipio de Almería: Lúcar. Un pueblo ubicado en la zona meridional de la Sierra de las Estancias. Cerca de Almanzora y los Filabres. Tiene una población de 825 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Lúcar se encuentra a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Además, se sitúa a 100 kilómetros de Almería, es decir, más de una hora en coche. Está muy cerca de la provincia de Granada, limitando con el municipio de Cúllar.

El origen de Lúcar viene de sus manantiales de agua. Estos son los rasgos más llamativos del pueblo. También destaca un antiguo reloj campanario que despunta por encima del resto de casos y edificios.

Existen testimonios de esta villa desde la época prehistórica y romana. A finales del siglo XV, los Reyes Católicos cedieron este lugar a Alonso Fernández de Córdoba, el señor de la casa de Aguilar. Esto se produjo tras la Reconquista española.

En el siglo XX, parte de la población tuvo que emigrar del pueblo. Actualmente, la economía de Lúcar se fundamenta en el cultivo de almendros y olivos. Además del aprovechamiento forestal.

Entre los platos más típicos de Lúcar destacan el potaje blanco, las migas y la sopa de ajo. Este municipio es muy rico en gastronomía. La comarca del Valle del Almanzora es muy conocida por los jamones curados y por las fritadas.

En los últimos meses, Lúcar fue noticia por los fenómenos meteorológicos. La DANA que azotó Valencia a finales de octubre también golpeó en otras zonas de la península. Con menor impacto, por suerte. Fue el caso de esta pequeña localidad de Almería.

Lúcar fue el pueblo de Almería donde más llovió por este fenómeno. En total más de 160 litros por metro cuadrado. Los caminos y los terrenos agrícolas quedaron muy afectados por el temporal. Estas lluvias provocaron el desbordamiento de la balsa de Cela, un manantial de aguas termales que nace en Cela y forma parte de una pedanía de Lúcar.

José Antonio Iglesias, teniente de alcalde, habló con Diario de Almería sobre los efectos de la DANA en el pueblo. Dejó entre seis y siete grandes fincas perjudicadas, además de los pequeños productores. Sin embargo, aún están esperando la llegada de las ayudas del Gobierno, según Iglesias.