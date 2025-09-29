Dos policías locales resultan heridos en una violenta reyerta en el centro de Alhaurín de la Torre

Dos policías de Alhaurín de la Torre han resultado heridos en una violenta reyerta que tuvo lugar en el centro del municipio malagueño el pasado fin de semana. Al parecer, en la pelea se enfrentaron varios individuos armados con palos, botellas rotas e incluso armas blancas.

En el marco de la intervención, un policía sufrió una luxación en la muñeca y un dedo, y otro recibió fuerte golpe en el brazo. Ambos se recuperan favorablemente, según han informado desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a EL ESPAÑOL de Málaga, la pronta actuación de la Policía Local permitió contener la situación y "evitar consecuencias más graves hasta la llegada de la Guardia Civil". La intervención se saldó con la detención de una persona que incluso intentó arrebatar las defensas a los agentes y profirió amenazas de muerte.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta que haya más detenciones. El alcalde, Joaquín Villanova, ha manifestado su preocupación por la evolución de los agentes heridos y ha trasladado sus mejores deseos para una pronta recuperación. Asimismo, ha felicitado públicamente a los policías "por su valerosa actuación y sus intentos por pacificar los ánimos en un escenario de gran tensión".

Así, Villanova ha condenado enérgicamente estos ataques contra la autoridad pública y ha anunciado "la intensificación de los controles policiales en las zonas colindantes". También ha agradecido la colaboración ciudadana, destacando las numerosas llamadas recibidas en la central de la Policía Local que alertaron de lo ocurrido.

Desde el sindicato de Policías de Alhaurín de la Torre aseguran que el Parque El Limón es una zona habitual de venta de drogas por parte de "una familia" y que llevan semanas denunciando "la inseguridad" de diferentes zonas de Alhaurín de la Torre.

"Ahora dos agentes se han visto superados en número, han recibido palos, puñetazos y amenazas de muerte que les han provocado lesiones de diferente consideración pero fuera de gravedad", han escrito. Además, han pedido al alcalde que "reaccione" ante la seguridad de los vecinos y agentes.

En este sentido, Villanova ha respondido que el Ayuntamiento sigue trabajando para reforzar la Policía Local y que ya se están preparando la convocatoria y los exámenes para nueve plazas más, correspondientes a las ofertas públicas de empleo ya aprobadas y publicadas. Esto supone aproximadamente un 30% de la plantilla y a ello se sumarán otras nueve plazas más (aunque se trabaja para elevarlas incluso a 12) mediante la próxima creación de una unidad descentralizada que operará preferentemente en barriadas y en el extrarradio.

Así, el alcalde asegura que desde el año 2012 y debido a las Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno, el Ayuntamiento ha visto limitadas las opciones de ampliar el cuerpo policial por los condicionantes legales por la tasa de reposición, pese a lo cual se han ido creando nuevas plazas que se liberaban por la jubilación de funcionarios de otros departamentos.

Por este motivo, "se ha venido trabajando en "soluciones imaginativas" para incrementar el número de policías como la mencionada unidad descentralizada, una fórmula similar a la que se ha aplicado en otros municipios como Sevilla y que ya contará con una partida presupuestaria específica en el próximo Presupuesto de 2026.

Villanova se compromete tender la mano a seguir negociando con los sindicatos, pero reclama "que se cumpla el convenio que establece un mínimo de dos jornadas extraordinarias al mes por parte de los funcionarios policiales y que actualmente no se está cumpliendo".