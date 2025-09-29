Atropello múltiple en Málaga: cuatro heridos en Arriate tras ser arrollados por un turismo

Cuatro personas resultaron heridas este domingo tras ser atropelladas por un vehículo en la localidad malagueña de Arriate, según ha informado este lunes el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los detalles aportados por este organismo, el siniestro tuvo lugar en la Avenida Andalucía pasadas las 18:00 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió la primera de varias llamadas de socorro que requerían asistencia sanitaria urgente.

De acuerdo con los testigos, varios peatones habían sido atropellados por un turismo. Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios de la Junta atendieron a cuatro personas, dos de las cuales, una mujer de 26 años y otra persona de la que no han trascendido más datos, fueron evacuadas al Hospital Serranía de Ronda.