La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en una imagen de archivo. PP Málaga

El PP de Málaga advierte que la reunión con Transportes “es una decepción”: "No aborda el colapso de la A-7"

Margarita del Cid exige las bonificaciones anunciadas hace más de un año en el peaje de la autopista de la Costa del Sol y mejoras urgentes en los accesos para reducir atascos.

El próximo martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha convocado una reunión, la cual, según la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, “ya es decepcionante sin haberse celebrado”.

Llega a esta conclusión porque “no se va a hablar de lo que realmente preocupa a los malagueños: la saturación de la A-7, el peaje más caro de España en la autopista de la Costa del Sol y las propuestas que los alcaldes hemos presentado de forma reiterada”.

Del Cid ha lamentado que el encuentro se reduzca a un formato meramente técnico sobre el tren litoral y que no se haya invitado a los alcaldes y alcaldesas: “Esto es faltar el respeto a los representantes legítimos de los vecinos de Málaga, que llevan más de un año y medio reclamando soluciones urgentes”.

Así, ha señalado que los regidores populares y la Diputación Provincial han elevado ya hasta siete propuestas para mejorar los accesos de la A-7 en distintos municipios de la provincia, unas actuaciones que, ha incidido, “son asumibles” para ejecutarlas a corto plazo, de manera que “evitarían muchos de los atascos diarios y reforzarían la seguridad vial”.

Pese a esas soluciones planteadas, Del Cid ha denunciado que el Gobierno de Sánchez “mantiene un silencio vergonzante y una actitud negligente, mientras hace caja con los peajes abusivos y sigue castigando a Málaga frente a otras provincias”.

La autopista de la Costa del Sol no puede ser un bien de lujo para las decenas de miles de malagueños que se desplazan a diario por la costa para ir a su trabajo o a su centro de estudios”, ha enfatizado.

También ha puesto otros ejemplos concretos de puntos negros de tráfico en la provincia como los accesos de Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Marbella o Estepona, donde los colapsos diarios obligan a ocupar carriles de la autovía, “convirtiéndose en un grave problema de seguridad vial además de un lastre para la economía y el día a día de miles de familias trabajadoras”.

En este punto, ha criticado que en otras provincias “sí se bonifican los peajes y se ejecutan mejoras, mientras en Málaga se responde con la indiferencia más absoluta”. Por ello, ha exigido que el Ministerio de Óscar Puente rectifique y dé participación a los alcaldes en las decisiones sobre movilidad en la provincia: “Queremos soluciones, no excusas".