El pueblo de Málaga donde comprar una casa es más barato: a una hora de la capital y con gran pasado romano

Comprar una vivienda en la provincia de Málaga obliga a los interesados a buscar hasta la extenuación, en el intento, la mayoría de las veces, desesperado de encontrar algo relativamente económico.

La tendencia del mercado inmobiliario sigue sin dar señales de agotamiento. Lejos de este augurio, los precios crecen y crecen marcando picos históricos en la práctica totalidad de municipios malagueños.

Asumida esta realidad, no queda otra que ampliar el campo de visión, marcando sobre el mapa aquellos pueblos alejados de la capital de la Costa del Sol donde aún es posible hallar inmuebles asequibles.

El último informe elaborado por Idealista, con datos del pasado mes de agosto, permite poner el foco sobre la localidad de Cuevas de San Marcos.

Este pequeño pueblo, de poco más de 3.600 vecinos y situado al norte de la Comarca Nororiental, se encuentra a 90 kilómetros por carretera de Málaga capital. O lo que es lo mismo, a poco más de una hora en coche.

Es el que presenta los mejores datos desde el punto de vista residencial. Muestra de ello es que el precio del metro cuadrado de una vivienda de segunda mano se sitúa en apenas 503 euros.

Idealista recoge en la actualidad 40 anuncios de inmuebles en venta. El más barato de todos es un piso de 44 metros cuadrados, con dos habitaciones, que está en el mercado por 21.500 euros. En el otro lado de la balanza, los 295.000 euros de un chalet independiente de 270 metros y cuatro habitaciones.

Su origen es prehistórico, como demuestran los restos hallados en la Cueva de Belda, en la sierra de Camorro. Los mismos indican que la zona ya estuvo habitada desde la prehistoria, y que fue un importante enclave en las épocas romana y árabe.

En fechas posteriores hubo un incipiente desarrollo de comunidades indígenas en la época ibérica, ya en contacto con los fenicios de la costa, al menos desde el siglo séptimo antes de Cristo.

Durante la dominación romana, Belda fue un importante núcleo en Andalucía. Prueba de ello son las ánforas y monedas del Bajo Imperio romano encontradas.

Los 503 euros el metro cuadrado de Cuevas de San Marcos están muy por debajo de los valores de las otras localidades más económicas. En el listado de precios la segunda posición corresponde a Benaoján, con 720 euros el metro; la tercera, a Archidona, con 800 euros, y la cuarta, a Humilladero, con 806 euros.