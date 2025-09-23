Ya es oficial: llegan este miércoles a la provincia de Málaga las primeras lluvias del otoño

El otoño ya está aquí. Las temperaturas no han variado en gran medida, pero las lluvias han llegado a la provincia de Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las primeras gotas de esta nueva estación puedan caer este miércoles.

Hasta ahora los mercurios no han variado desde que entró el otoño, pero a partir de este miércoles sí que van a bajar. Las máximas rondarán los 25 grados de media en la provincia y las mínimas oscilarán entre los 14 y los 20 grados, dependiendo de la zona.

Las lluvias podrían registrarse desde primera hora del día y se extenderán a lo largo de la jornada. En el caso de Málaga capital, la probabilidad se situará en el 30% las primeras horas de la jornada, para subir a las 06.00 horas al 65%. Una vez entrada la tarde, las precipitaciones desaparecerán.

En la Costa del Sol Occidental el panorama será diferente. En Marbella, Estepona y Manilva, por ejemplo, la probabilidad de lluvia rondará entre el 80% y el 90%. En Torremolinos y Mijas baja hasta el 75% y 70%.

En el Valle del Guadalhorce también cabe la posibilidad de que se produzcan algunas precipitaciones. Por ejemplo, en Coín la probabilidad es del 85%; en Álora y Pizarra es del 80% y en Cártama del 75%. En cuanto a Ronda la probabilidad de lluvia es del 80%.

Cabe señalar que en Antequera no se esperan lluvias. Al mismo tiempo que en la Axarquía la probabilidad será muy leve e incluso inexistente. Asimismo, en Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria será del 10% y en Torrox y Nerja será del 5%.