La Costa del Sol se convierte en uno de los grandes polos de atracción del crowdlending en vivienda

La transformación del sector inmobiliario es toda una realidad. Y no sólo por la irrupción de nuevos formatos de alojamiento, tipo flex living o senior living, sino porque se ha abierto la puerta a una nueva vía de financiación de las promociones.

Lejos quedan los tiempos en los que el dinero necesario procedía única y exclusivamente de los bancos. Ahora es posible que cualquier ciudadano, desde su casa y con solo dar a un botón, pueda participar como socio inversor en la construcción de 200 viviendas en Marbella o Estepona.

Esta financiación colaborativa mediante crowdlending inmobiliario se afianza como una de las opciones más dinámicas y rentables en el litoral español. Una evolución que tiene a Málaga, Mallorca y Cádiz como territorios líderes en el interés de inversores y promotores particulares.

Muestra de ello son las operaciones impulsadas en los últimos años la plataforma Civislend, uno de los portales líderes en financiación alternativa de proyectos inmobiliarios en el mercado español.

Según los datos facilitados a EL ESPAÑOL de Málaga, la inversión agregada en proyectos costeros en toda España supera ya los 136 millones tras financiar 74 iniciativas residenciales, con una rentabilidad media del 10,5% y plazos de retorno de unos 16 meses.

Residencial Kalma, uno de los proyectos beneficiados de la financiación colaborativa.

Aunque no es el único territorio que despierta el interés de los particulares, el atractivo de la Costa del Sol es evidente. En buena medida por el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de vivienda en municipios litorales y el auge tanto del alquiler turístico como de la segunda residencia.

"La buena aceptación de las promociones en estas áreas ha reforzado su atractivo para inversores particulares", confirma Íñigo Torroba, CEO de Civislend.

En este contexto, Málaga, con 19 proyectos, se consolida como polo preferente en el sur de la península. De acuerdo con la información de Civislend, esta nueva fórmula de financiación ha permitido canalizar ya 31,1 millones de euros.

La rentabilidad media de estas operaciones alcanza el 10,53% de rentabilidad anual, mientras que la rentabilidad media total esperada es de 13,19% en un plazo medio de 15 meses.

Estas cifras sitúan al modelo de inversión en deuda (crowdlending) como una de las opciones más atractivas dentro de la inversión participativa en activos inmobiliarios.

Málaga capital concentra parte de esta actividad, mientras que la Costa del Sol aglutina 14 operaciones más, repartidas entre Marbella (9), Estepona (2) y Torremolinos (3).

Entre los proyectos ya reembolsados destacan Sunset Plazamar Residencial, en Estepona, una promoción de 18 viviendas modernas en segunda línea de playa; y Foresta Fase I y II, en Torremolinos, dos fases consecutivas de un conjunto residencial ubicado junto al Pinar de los Manantiales.

De acuerdo con la información disponible, Mallorca, con 11 operaciones; Cádiz, con 8, y Barcelona y Tarragona, son otros escenarios de intervención.

También aparecen con fuerza zonas del norte como Asturias o el País Vasco, que atraen capital por su estabilidad de demanda y un perfil de usuario que prioriza el entorno natural y el clima templado frente a otros modelos más vinculados al turismo de temporada.

Caso en Vizcaya

En esta última región puede destacarse un proyecto emblemático como el de Casa Cisco Getxo, en Vizcaya.

Está orientado a la financiación parcial de la rehabilitación de un edificio ubicado en Las Arenas. El activo, anteriormente destinado a uso de oficinas y catalogado con protección patrimonial, se transformará en un exclusivo conjunto de 9 viviendas, 9 trasteros y 15 plazas de garaje, en primera línea de costa.

Esta operación ha captado 2.200.000 euros a través de financiación participativa, con un tipo de interés nominal del 10,5 %, una duración de 18 meses y la participación de 1.011 inversores.

La trazabilidad, retornos estables y flexibilidad convierten al crowdlending en una opción en constante crecimiento dentro del ecosistema inversor, permitiendo seleccionar operaciones concretas desde importes reducidos y con horizonte temporal claro.

Además, la regulación bajo la CNMV favorece la transparencia, reforzando la confianza en este modelo alternativo y democratizando el acceso a operaciones inmobiliarias que tradicionalmente estaban reservadas a grandes capitales.

La inversión colaborativa digital avanza decididamente en la Costa del Sol, aumentando la diversidad de proyectos y apostando por desarrollos sostenibles y de alto valor residencial en una de las regiones de mayor proyección inmobiliaria del país.