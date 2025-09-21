Condenan a siete personas de un grupo dedicado a tráfico de drogas dirigido desde una cárcel belga

La Audiencia de Málaga ha condenado a siete personas por delitos contra la salud pública y por formar parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas en el que unos de los acusados, que desempeñaba una posición relevante, según la sentencia, daba las instrucciones necesarias desde la prisión de Bélgica en la que estaba ingresado.

Según se considera acreditado en la sentencia de la Sección Primera de Málaga, cuatro de los acusados formaban parte del grupo con carácter estable al menos desde 2017 dedicado a la distribución y venta de importantes cantidades de sustancias estupefacientes, como marihuana y hachís.

Estas sustancias las ocultaban en distintos objetos y eran remitidas a diferentes países europeos por carretera a través de camiones o empresas de mensajería, señalaba la sentencia dictada en su momento por la Audiencia, en la que se señala que el liderazgo se investiga aún, pero detalla el papel de los principales acusados.

Por ejemplo, se precisa que una procesada que ha sido condenada se encargaba de realizar los arrendamientos de las viviendas, vehículos, suministros y representación de las sociedades de las que se valía el grupo en España, dando cuenta a las personas que lideraban el desarrollo de las operaciones,

Asimismo, otro de los acusados era el administrador único de una de las empresas utilizadas por el grupo para el transporte de sustancias estupefacientes y otro procesado, junto a otras personas que están en paradero desconocido, realizaban labores de guardia y custodia de la droga, ocultación de la sustancia en mobiliario y envío de la misma mediante empresas de paquetería.

La sentencia relata que la investigación comenzó a raíz de una intervención realizada con motivo de un control de tacógrafos y de documentación de camiones, cuando la Guardia Civil dio el alto a un camión en la A-45 y localizó en su interior hachís, en concreto, 419.855,2 gramos, con un valor de 2.679.000 euros.

Los agentes comprobaron que el camión había sido alquilado por uno de los acusados en esta causa a petición de otro y gracias al estudio de los dispositivos de geolocalización que tenían instalados tanto este como otros vehículos alquilados por el grupo se pudieron identificar tres inmuebles que utilizaban ubicados en Mijas y en una barriada de Málaga capital.

A pesar de esta interceptación, el grupo continuó con su actividad delictiva, señala la sentencia; de hecho, representantes de la Aduana Francesa en el Centro de Cooperación Policial y Aduanas de la Junquera-Le Perthus (Francia) detuvieron a otro hombre por tráfico de drogas, al transportar 1.300 kilos de hachís con destino a Dinamarca en un camión relacionado con una empresa de la red.

Según la sentencia, existen "medios probatorios suficientes", que proceden esencialmente de la declaración de los acusados, reconociendo todos ellos su intervención en los hechos y en los términos en los que se formula acusación por los mismos; así como testificales, seguimientos y conversaciones observadas.

Por estos hechos, se condena a los cuatro principales acusados por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud de las personas en cantidad de notoria importancia, en el que se aplica la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, y por otro de pertenencia a grupo criminal. A cada uno se le impone tres años y tres meses de prisión y multa.

A los otros acusados se les condena por el mismo delito de tráfico de drogas, a uno de ellos como cómplice, al que se le impone una pena de dos años de cárcel y multa; mientras que a los otros dos se les condena a nueve meses de prisión.