Incendio forestal de madrugada en Parauta: el Infoca suma cuatro medios aéreos a las labores de extinción

El dispositivo desplegado por el Plan Infoca en el intento de sofocar el incendo forestal declarado en la madrugada de este miércoles en Parauta (Málaga) se amplía.

A los siete grupos de bomberos que han luchado contra las llamas durante toda la noche, se ha sumado con la llegada de la luz diurna cuatro medios aéreos.

En concreto, según los datos aportados por el Plan Infoca en sus redes sociales, se trata de dos helicópteros, uno de ellos pesado y otro semipesado, y de dos aviones de carga en tierra.

El fuego se localiza en el paraje Cortijo El Navazo.

Las tareas de extinción se vienen extendiendo desde las 02:00 horas de esta madrugada. En las mismas, además de los siete grupos de bomberos forestales, intervienen una Brigada de Refuerzo Contra Incendios (Brica); cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica de incendios forestales, una unidad móvil de meteorología y transmisiones y cinco vehículos autobombas.