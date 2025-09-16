Nueva jornada de retraso en los trenes AVE Málaga-Madrid: hay varias incidencias

Nueva jornada de retrasos en la línea que une Málaga con Madrid. Una serie de incidencias están afectando a las conexiones entre la capital y Andalucía a lo largo de la mañana de este martes.

Así lo ha confirmado la cuenta informativa de Adif en X, antiguo Twitter, donde se ha indicado que una de ellas es que se ha producido un robo de cable que ha provocado una avería en los sistemas de comunicación con los trenes en el tramo comprendido entre Córdoba y .

Según ha informado Adif, la incidencia afecta a los servicios de alta velocidad de larga y media distancia, con demoras medias en torno a los diez minutos. Los técnicos trabajaron en la reposición del material sustraído y lograron restablecer la normalidad en las comunicaciones.

"Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos por una incidencia ya resuelta en un desvío en las inmediaciones de la estación de Córdoba", se puede leer de manera informativa en el panel de salidas y llegadas de María Zambrano.