Las medusas deciden quedarse este verano en Málaga: estas son las más vistas en las playas de la Costa del Sol

Las medusas se han convertido en un habitual de las playas de Málaga durante el verano. Cientos de malagueños y turistas las contemplan fascinados mientras se bañan y algunos tratan de tocarlas y sacarlas del agua, algo que no se debe hacer nunca.

Las tres clases de medusas más vistas este verano en el litoral de la Costa del Sol han sido la pelagia noctiluca, la medusa huevo frito también conocida como cotylorhiza tuberculata y la rhizostoma luteum y pulmo.

La primera de ellas, según Juan Antonio López, presidente de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, ha sido de la que más avistamientos han registrado este verano. “Es la que tiene la picadura un poco más fuerte”, explica.

“Sí ha habido algunas colonias, no demasiadas, es decir, no ha habido unos enjambres muy grandes, pero sí que se han dado casos de picadura en la costa en días concretos, sobre todo en el Levante porque vienen más del centro del Mediterráneo”, añade.

En cuanto a la medusa huevo frito, se ha visto varias veces en diferentes puntos de la costa y su picadura es inofensiva. Eso sí, López advierte que “hay algunas personas que sí le puede afectar un poquito, pero podemos decir que de una lesión media”.

Las medusas gigantes también se han observado en el litoral este verano. Hablamos de la rhizostoma tanto la luteum como la pulmo, pero sobre todo esta última, son las avistadas estas últimas semanas.

En este punto, el experto advierte que estas medusas son “muy importantes para el ecosistema, ya que en sus tentáculos se refugian muchos alevines de peces como jurelitos o boquerones”.

Por ello incide en que si se acercan a la orilla, no se deben sacar del agua. “Hay que devolverlas. No son peligrosas para nada y la población debe intentar dejar que sigamos teniendo vida en el mar”, concluye.

Cabe recordar que estos animales llevan habitando los océanos de todo el mundo al menos 500 millones de años. Actualmente, la Costa del Sol es uno de sus hogares y dependiendo de la época del año las especies de medusas presentes varían.

Algunas medusas pueden medir 20 centímetros y ser muy venenosas y otras varios metros y no perjudicar con su picadura.